Глава МЗС відреагував на доповідь Державного департаменту США про те, що Сполучені Штати не будуть вводити санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що реалізація проекту з побудови газопроводу "Північний потік-2" свідчитиме про поразку американської дипломатії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в інтерв'ю "Радіо НВ", оприлюдненому на стримінговій платформі SoundCloud.

"Нам стало відомо про звіт Державного департаменту, який вже став публічним, - нам стало про нього відомо заздалегідь. Ми почали працювати з Конгресом, почали говорити з Державним департаментом. Але я хочу наголосити на ще одному елементі, що офіційна позиція США залишається незмінною: вони вважають, що "Північний потік-2" є поганим і непотрібним проектом, і вони намагаються, як вони стверджують, зупинити цей проект просто у менш конфліктний спосіб", - сказав Кулеба.

"Можливо я чогось не знаю, і ми усі чогось не знаємо, і американська дипломатія зможе у більш гнучкий спосіб завадити реалізації цього проекту. Але якщо цей проект таки буде реалізований, то тоді виходить, - це буде поразка американської дипломатії", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС нагадав, що якщо будівництво проекту "Північний плотік-2" буде завершено, це буде не лише економічний, а й безпековий виклик для України.

"Відсутність потреби у збереженні і захисті газотранспортної інфраструктури в Україні буде додатковим стимулом для агресивних дій президента Путіна", - сказав Кулеба і зауважив, що "Північний потік-2" має лише одну мету - обійти Україну як транзитера газу до Європи, а саме "позбавити Україну цього важеля стримування Російської Федерації".

Що цьому передувало

Нещодавно стало відомо, що США не будуть вводити санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника. Зокрема, у доповіді Держдепартаменту США повідомляється про зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", та її керівника Маттіаса Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником президента РФ Володимира Путіна.

Попри це, Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій проти чотирьох суден та чотирьох юридичних осіб, які залучені до прокладання "Північного потоку-2". Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG та Варніга "відповідає національним інтересам США".

Історія газопроводу

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".

Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі у проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна має залишатися транзитною країною російського газу в Європу, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Дозвіл на прокладку опротестували Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) і організація Deutsche Umwelthilfe (DUH), але на початку квітня відомство відхилило заперечення екологів "після ретельного їх вивчення", залишивши в силі дозвіл на подальше прокладання газопроводу.

Після цього DUH і NABU повідомили про подачу позову проти завершення будівництва газопроводу "Північного потоку - 2" до адміністративного суду Гамбурга.

17 травня 2021 року Німеччина дозволила продовжити будівництво "Північного потоку-2" у своїх водах.

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Автор: Віталій Саєнко