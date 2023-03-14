Наразі відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області.

У Києві та на Київщині скасовані стабілізаційні відключення електроенергії для споживачів. Про це заявили у Групі ДТЕК.

"Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", – йдеться у повідомленні.

Водночас у ДТЕК зауважують, що ситуація в енергосистемі досі складна, тому закликають слідкувати за оновленнями.

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Ситуація з електроенергією в Україні

9 березня російські військові вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака тривала понад шість годин.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ. Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

11 березня в Києві та області були скасовані стабілізаційні відключення електроенергії, але 13 березня ДТЕК застосував графіки стабілізаційних відключень в області, а 14 березня зранку – в окремих районах Києва. Причиною застосування стабілізаційних графіків стало пошкодження обладнання енергооб’єктів, через що вони не могли передавати енергію для всіх жителів цих районів.

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