Продавці палива перебувають під тиском.

Останніми тижнями на поставки дизельного палива в Європі чинили тиск планові та позапланові простої нафтопереробних заводів. У січні різко скоротилися поставки в країни Європейського союзу і Велику Британію.

Видання Bloomberg пише, що 18 лютого барелі з оперативною поставкою коштували дорожче, ніж ті, що повинні поставлятися пізніше. Така структура часто інтерпретується як ознака обмеженої пропозиції по відношенню до попиту, водночас трейдери готові платити більше за паливо, яке буде доступне раніше.

Зазначається, що на ринку США, який регулярно постачає вантажі в Європу, також спостерігаються ознаки обмеження пропозиції. Запаси в країні перебувають на найнижчому рівні з 2014 року.

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"Вантажі, що перенаправляються в США, з Амстердама-Роттердама-Антверпена в PADD 1 свідчать про напруженість на американському ринку", - говорить Джордж Шоу, нафтовий аналітик Kpler. "Для Європи це має певний зворотний ефект на спреди газойлю, оскільки доводиться підвищувати ціни, щоб залучити вантажопотік зараз, коли попит відновлюється за сезоном".

Нещодавнє похолодання також сприяє європейському ринку: зниження температури може стимулювати попит на різновид дизельного палива. Нещодавній стрибок цін на природний газ - ще один потенційний стимул для зростання цін.

Ціни на газ у Європі - останні новини

10 лютого ціни на газ у Європі злетіли до найвищого рівня за останні два роки. На цьому тлі Брюссель розглядає можливість тимчасового обмеження цін на газ у ЄС.

Уже 17 лютого ціни на газ у Європі впали до найнижчого рівня за останні три тижні - приблизно 50 євро за мегават-годину.

Крім того, на тлі переговорів щодо війни в Україні ціни на електроенергію в Німеччині на рік наперед впали до найнижчого рівня з початку січня.

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