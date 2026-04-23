Заробляли на дефіциті електроенергії: викрито нову схему розкрадань в енергетиці

За версією прокуратури, підозрювані занижували споживання електроенергії своїми клієнтами, а різницю привласнювали.

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів НЕК "Укренерго", яка діяла упродовж 2022-2024 років та завдала збитків диспетчеру енергосистеми на понад 447 мільйонів гривень. Про це повідомив у Facebook генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За інформацією прокуратури, організатор схеми створив мережу підконтрольних компаній, через які електроенергія постачалася кінцевим споживачам. При цьому ділки, за версією прокуратури, системно маніпулювали прогнозами споживання світла своїми клієнтами.

"Тобто "на папері" показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше. У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла", - пояснює Кравченко.

Генпрокурор зазначає, що учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію.

Водночас, як зазначають правоохоронці, замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.

"Борг перед "Укренерго" вони не гасили, а навпаки штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства. Далі схема повторювалась", - зауважив Кравченко.

За оцінками генпрокуратури, підозрювані завдали "Укренерго" збитків на понад 447 мільйонів гривень.

"Всім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 "Привласнення чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах" КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів", - підкреслив генпрокурор.

Заявлена генпрокурором Русланом Кравченком злочинна схема в енергетиці - не перша. Раніше суспільство сколихнула резонансна справа НАБУ і САП "Мідас" щодо впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Більшість підозрюваних у справі було відправлено під варту з можливістю застави. Однак згодом за фігурантів було внесено застави. Під вартою залишається Ігор Миронюк, який у записах НБУ фігурує під псевдо "Рокет". 5 березня Вищий антикорупційний продовжив на 2 місяці строк його тримання під варто. Апеляційна палата ВАКС збільшила йому заставу до 126 млн грн.

Натомість інших фігурантів справи "Мідас" - бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана - оголошено в міжнародний розшук.

