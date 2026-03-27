Кешбек на пальне: в уряді пояснили, чому не знизили податки на бензин та дизель

Олексій Соболєв заявив, що паливний кешбек коштує держбюджету 20 мільйонів гривень на день.

В уряді пояснили, чому вирішили відреагувати на стрімке зростання цін на бензин і дизель, запровадивши кешбек, а не знижуючи акцизи та ПДВ на пальне, які складають понад 50% у роздрібних цінах на АЗС. Як відповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв під час години запитань до уряду, зменшення податків призвело би до скорочення фінансування військових видатків.

"Ми розглядали різні варіанти згладжування цінового шоку. Зміни акцизів, які впровадили деякі європейські країни: Італія, Іспанія, Австрія - вдарили би безпосередньо по армії, знизили б фінансування оборони", - зауважив міністр.

Він також зазначив, що від зниження акцизів виграли б переважно ті, хто має більше автомобілів. Соболєв додав, що інший механізм – державне регулювання цін на пальне на АЗС - призвело б до його дефіциту та ринкових спотворень.

"Тому ми обрали варіант з кешбеком. З 20 березня по 1 травня українці зможуть отримати часткову компенсацію вартості пального, придбаного на АЗС. Дизель - 15%, бензин - 10%, автогаз - 5% і не більше 1000 гривень на місяць", - підкреслив міністр.

За його словами, паливний кешбек коштує держбюджету 20 мільйонів гривень на день, тобто 600 мільйонів гривень на місяць. При цьому міністр зауважив, що програма фінансується за рахунок інших програм Мінекономіки, тобто додаткові кошти з державного кошторису не витрачаються.

Він додав, що витратити кешбек можна на оплату комунальних послуг, українських продовольчих товарів, книг, ліків, а також на донати. Як зазначив міністр, 75% витрат йдуть саме на комуналку.

"Видно, що це допомагає тим, кому це необхідно. Це також допомагає нашій енергетиці і компанії "Нафтогаз" зменшувати заборгованість", - зазначив Соболєв.

19 березня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, презентуючи програму кешбек на пальне, заявила, що це рішення дозволить автовласникам заощадити від 2 до 11 гривень на кожному літрі. За даними Мінекономіки, станом на 20 березня до програми приєдналися понад 20 мереж.

Водночас експерти критикують нову урядову програму. Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський назвав паливний кешбек диверсією.

