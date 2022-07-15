Додатковим стимулом для інвестування аграрних компаній у вертикальну інтеграцію і виробництво тих чи інших видів біопалива є ціни на енергоресурси, які суттєво зросли.

Виробництво біопалива є одним із топ-пріоритетних напрямків роботи Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як повідомила прес-служба Мінагрополітики, на цьому наголосив перший заступник міністра Тарас Висоцький.

"Сільське господарство є джерелом сировини для виробництва різних видів біопалива - від біометану до твердих видів біопалива. По-друге, ми разом із Міністерством фінансів та іншими відомствами підтримували розвиток виробництва біоетанолу. Прийнято законопроект №7401, який не тільки дозволяє активніше виробляти технічні та харчові спирти, а й біоетанол. Сировиною можуть бути як і культури, які безпосередньо вирощується на полях, так і відходи тваринництва та рослинництва. Фактично те, що вважалося раніше елементами відходів і не оприбутковувалось, зараз може трансформуватись у зовсім іншу додану вартість", — зазначив Висоцький.

За його словами, також додатковим стимулом для інвестування аграрних компаній у вертикальну інтеграцію і виробництво тих чи інших видів біопалива є ціни на енергоресурси, які суттєво зросли, а також обмежені із початком війни можливості експорту базової с/г продукції – зернової олії.

"Тому фермери вже міняють способи використання земель для того, щоб ці фактори нівелювати. З точки зору привабливості для аграріїв інвестувати у сферу виробництва біопалива всі умови сприятливі", – підкреслив він.

"Сьогодні наша ціль – не просто підтримувати, а поставити в один із топ-пріоритетних напрямків розвиток виробництва біопалива. Прийшов час перейти від розмов про можливості до практичної імплементації", — додав перший заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон вважає, що Україна має реальну можливість повністю відмовитись від імпорту газу за рахунок власного видобутку газу та виробництва біогазу.

Планується, що на початку наступного року вперше в Україні біометан буде поданий до газорозподільних мереж, це відбудеться на Чернігівщині.