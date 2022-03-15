Також 35 тисяч споживачів залишились без газопостачання.

На Луганщині майже 100 тисяч споживачів залишились без електропостачання.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє у Facebook.

"Станом на 09:00 15.03.2022 року знеструмлено 36 населених пунктів, з них 22 повністю, 14 частково. 97 тис. 834 споживачів перебуває без електроенергії, відключено 599 ТП", - написав він.

Також внаслідок бойових дій пошкоджено газопроводи або припинено роботу газорозподільних станцій. Без газопостачання залишились 23 населених пунктів повністю та 7 частково, загалом близько 35 тис. абонентів.

Як повідомляв УНІАН, вчора зранку через обстріли в Україні без світла залишилася понад тисяча населених пунктів.

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