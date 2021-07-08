За даними Мінекономіки, середня ціна імпортного газу в червні зросла на 15%.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в червні 2021 року у порівнянні з червнем 2020 року зросла в 4 рази та склала 334,06 дол. за тисячу кубометрів, при цьому за місяць його вартість зросла на 15%.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки України.

Читайте такожУ жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз

"Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 30 червня 2021 року, яка становить 9084,94 грн, або 334,06 дол., за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, за рік вартість ввезеного в Україну газу зросла в 4 рази. У червні 2020 року ціна була на рівні 88,4 дол. за тис. куб. м.

Як змінювалася ціна

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в травні 2021 року зросла ще на 14% у порівнянні з квітнем і склала 291,72 дол. за тисячу кубометрів.

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі, де вартість газу на хабі TTF в Нідерландах на початку липня досягла 450 дол. за тис. кубометрів на тлі низьких запасів газу в європейських сховищах і небажання російського «Газпрому» збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Як повідомив генеральний директор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон, "Газпром" в черговий раз проігнорував аукціон на додаткові газотранспортні потужності України.

Це, серед іншого, призводить до зростання цін на газ в Європі та, відповідно, в Україні. Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

Видобуток газу в Україні продовжує падати, попри плани уряду щодо її нарощування. Так, найбільша в Україні газовидобувна компанія "Укргазвидобування" за перше півріччя скоротила видобуток газу на 5,3% - до 6,8 млрд куб. м.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Бредіхіна