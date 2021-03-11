Експерт зазначив, що іпотека нарешті виходить з багаторічної коми, в якій перебувала, і починає набирати обертів.

Майже дві тисячі українців уклали договори іпотечного кредитування за ставкою до 10%.

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Про це передає виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова в ході круглого столу "Фінансового клубу".

"Знаковим моментом для ринку іпотеки став липень 2020 року, коли три державні та два комерційні банки запропонували ставки до 10% річних. До березня 2021 року банки-учасники цього пілота отримали 45 тисяч заявок на іпотеку. З цих заявок майже 2 тисячі укладено на суму 1,6 мільярда гривень", – зазначила Коробкова.

Директор НАБУ впевнена, що"іпотека нарешті виходить з багаторічної коми, в якій перебувала, і починає набирати обертів".

"На тлі суцільного застою минулих років Динаміка помітна і позитивна. Основою для цього стало рекордне зниження процентних ставок минулого року: за перші дев'ять місяців 2020-го індекс UIRD втратив майже 7 процентних пунктів і закріпився в діапазоні 8-9% річних. Зниження вартості ресурсів дозволило банкам знижувати вартість кредитів, що дало імпульс для відновлення іпотечного кредитування", – розповіла Коробкова.

Присутній на обговоренні заступник голови правління "Ощадбанку" Антон Тютюн вважає, що іпотечні ставки далі будуть знижуватися, але це не ключовий фактор.

"Ключовий фактор для зростання іпотеки - це зростання реальних доходів громадян, щоб у нас було більше середнього класу, щоб клієнти могли платити іпотеку", – зазначив він.

Що цьому передувало

27 січня Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів в Україні. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які бажають придбати квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно. В іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках Програми "доступна іпотека під 7%".

1 березня перші два українці скористалися державною програмою"доступна іпотека під 7%".

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Автор: Катерина Жирій