Українську економіку чекає певний стрибок назад після закінчення коронавірусної кризи, але на більше сподіватися поки причин немає.

Рік тому на початку 2020 року можна було сказати, що значні економічні досягнення за попередні 12 місяців були недооціненими й заслуговували на більше визнання. В році, який тільки починався, Києву варто було зосередитися на очищенні правоохоронних органів, покращенні державної адміністрації й відкритті всіх можливих ринків.

Читайте такожМінекономіки прогнозує падіння ВВП УкраїниТогочасний прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив, що ВВП України в 2020 році зросте на 5%. На той час, така економічна мета була виправданою, адже загальні настрої були здебільшого оптимістичними. Але, нажаль, нічого з цього не сталося, - пише експерт Atlantic Council Андерс Аслунд. Натомість український ВВП скоротився на 5% за підсумками 2020-го. Головною причиною, звісно, стала пандемія COVID-19, яка змусила український уряд майже повністю зупинити економіку в другому кварталі.

"В 2021 році цілком розумно очікувати, що економіка зросте більш ніж на 5%, але це буде лише відскоком назад. Це очікуване зростання відображає те, наскільки економіка скоротилася торік. Хоча не всі причини для цього були пов'язані з локдаунами. У порівнянні з іншими країнами Україна відносно непогано впоралася з кризою коронавірусу. Але не через економічну політику уряду", - пише він.

Ключова причина відносно стабільних економічних результатів України - це макроекономічний розвиток країни, який виявився кращим, ніж очікувалося. Валютні резерви зросли до 28,5 мільярдів доларів до кінця року. І це найбільші запаси з часів 2011 року, коли Віктор Янукович почав грабувати країну.

Зростання валютних резервів стало можливим, тому що Україна отримала велику вигоду від значних успіхів у зовнішній торгівлі. Умови для Києва значно покращилися в 2020-му, тому що ціни на головний український експорт: аграрні продукти, залізна руда і сталь, - зросли. А ціни на енергоносії, навпаки, скоротились. Це дозволило Україні отримати профіцит поточного рахунку на рівні 4%, хоча зазвичай вона фіксувала дефіцит на рівні 3% від ВВП. Але такий одноразовий ефект навряд чи повториться.

Читайте такожВ Україні прискорилася інфляція: що подорожчало найбільшеСеред інших причин макроекономічної стабільності України - зупинка міжнародного туризму впродовж всього 2020-го. Це позитивно вплинуло на українську економіку, тому що українці зазвичай більше витрачають за кордоном, ніж країна отримує від іноземних туристів. Україна закрила ресторани, готелі й бари на доволі тривалий період торік. Але на всі ці сервіси припадає менша частка робочої сили, ніж в інших країнах. Коротше кажучи, Україна пережила багато найбільш поширених негативних економічних наслідків пандемії COVID-19. Але їхній вплив був не такий тяжкий, як у випадку інших країн.

Головний інститут, відповідальний за українські економічні досягнення останніх 6 років, на думку Аслунда, - це Національний банк. Він зміг скоротити інфляцію за допомогою відповідальної монетарної політики й закриття більш ніж 100 фіктивних банків в ході широких реформ. Завдяки цьому, обмінний курс гривні стабілізувався, а в 2019 році навіть зріс.

Нажаль, хороші справи не лишаються безкарними. Більшість іноземних економічних спостерігачів називали роботу НБУ після 2014 року найбільшим досягненням Києва в полі реформ. Але адміністрація Володимира Зеленського чомусь почала ставитися до цього як до помилки. В перші місяці 2020 року українські еліти вимагали менших процентних ставок, ослаблення гривні й підвищення інфляції, щоб вони могли заробляти більше, роблячи менше. Нажаль, голоси людей, чиї запрлати в доларовому еквіваленті скорочувалися, проігнорували.

Аслунд зауважує, що МВФ все ж зміг переконати український уряд не повертати банки-банкрути їхнім старим власникам й дотримуватися й надалі строгої монетарної політики. В 2020-му Україна зіштовхнулася з проблемою зелених тарифів. В часи Януковича Київ був однією з багатьох європейських столиць, які запровадили високі зелені тарифи, щоб пожвавити інвестиції у вітрову й сонячну енергетику.

Читайте такожМісія МВФ в Україні: Шмигаль сподівається на отримання другого траншуЦе й справді привабило значні прямі іноземні інвестиції в Україну. В 2020-му, однак, український уряд не знав, що з цими тарифами робити. Він чекав надто довго, зберігаючи державну заборгованість на рівні мільярда доларів. Можна довго сперечатися про те, що було привальним і неправильним в українській регуляції цін на електроенергію. Але накопичення заборгованості - не вихід. Те, як уряд поводився з цими боргами, відбило бажання іноземних інвесторів вкладати гроші в Україні.

"Дивлячись в майбутнє, найбільшою економічною проблемою України лишається відсутність права власності, що продовжує створювати перешкоди для будь-якого інвестування", - пише Аслунд.

Він нагадує, як в другій половині 2020 року корумпований Конституційний суд грубо знищив всю інфраструктуру антикорупційних інститутів, створених після 2014 року. Президент Зеленський вчинив правильно і виступив з протестом. Але наразі ніщо не вказує, що він може щось зробити для боротьби з зухвалими діями Конституційного суду.

"Українські недоліки в сфері верховенства закону погано впливають на всю економіку. Навесні 2020 року український парламент ухвалив довгоочікуваний закон про земельну реформу, відкривши шлях до ринку аграрної землі. Чи буде ця реформа ефективною без надійного права власності? Багато інвесторів лишаються невпевненими", - йдеться в статті.

Читайте такожСвітовий банк спрогнозував зростання світової економіки цього рокуНатомість іноземці продовжують з радістю купувати українські бонди. Цей ентузіазм пов'язаний з високими процентами, які Україні доведеться заплатити на тлі юридичної невизначеності.

На початку 2021 року макроекономічна стабільність України здається міцною. Але при цьому мало хто наважується інвестувати тут. Без судової реформи чи збільшення інвестування лишається мало причин очікувати будь-якого економічного зростання за межами відскоку після коронавірусної кризи.

У свою чергу, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 4,6% у 2021 році.

Попередні показники ВВП

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

Станом на 29 грудня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зберегло базовий макроекономічний прогноз, який передбачав падіння валового внутрішнього продукту України на 4,8% за підсумками 2020 року.

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Переклад: Лесь Димань