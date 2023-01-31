Вже другий покупець не сплатив лот і втратив гарантійний внесок.

Фонд держмайна України втретє виставив на аукціон контрольний пакет акцій одеського заводу "Оріон".

Про це УНІАН повідомили у регіональному відділенні Фонду державного майна по Одеській та Миколаївській областях.

"Попередній переможець аукціону, який запропонував 80 млн грн, не сплатив лот і втратив гарантійний внесок 1,37 млн грн", - повідомили в прес-службі відділення.

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На сайті "Prozorro" йдеться, що третій аукціон відбудеться 6 лютого, знижка – 50% від стартової ціни першого аукціону.

Зараз початкова ціна лота - 3 млн 427 тис.352,69 грн (з ПДВ). Розмір мінімального кроку підвищення - 34 тис.273,53 грн. Розмір гарантійного внеску - 685 тис.470,54 грн.

В описі лота йдеться, що це державний пакет акцій у розмірі 50% статутного капіталу ПАТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон", у кількості 2 млн 883 тис.281 акції.

Завод "Оріон" і його продаж:

"Оріон" - одне з найстаріших підприємств Одеси. Випускало компресори для холодильників і транспортні кондиціонери, зокрема, для військової техніки.

Держава володіє 2 883 281 акцією ПАТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон", що становить контрольний пакет – 50% статутного капіталу + 1 акція.

12 жовтня 2022 року в Одесі відбувся перший з 24 лютого аукціон з приватизації, на який виставили контрольний пакет акцій підприємства "Оріон".

Об'єкт приватизації - контрольний пакет акцій ПАТ "Машинобудівне об'єднання "Оріон". На торгах змагалися дев'ять учасників, ціна зросла майже в 30 разів - з 7,4 млн до 220 млн грн, але переможець не сплатив лот.

Друга спроба відбулася 27 грудня. Було шість учасників аукціону, ціна лота знизилася на 140 млн грн – переможець ТОВ "Курортний" запропонувало 80 млн грн.

Приватизація під час війни:

28 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про спрощення приватизації та сприяння релокації бізнесу. Згодом стало відомо, що з 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.

В.о. голови Фонду держмайна Ольга Батова заявила, що приватизація почнеться з хлібокомбінатів і спиртзаводів. За словами Батової, є близько 200 об'єктів, вже готових до приватизації.

Перша віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що після відновлення приватизації очікується продаж 150 об'єктів і близько 1-2 млрд гривень надходжень до держбюджету.

3 січня 2023 року Кабмін скасував аукціони на Prozorro до кінця війни.

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