За словами керівника ОП, такий крок дозволить залучити широке коло охочих інвестувати в економіку України.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що тепер іноземні інвестори зможуть заходити на український фінансовий ринок і купувати цінні папери за спрощеною процедурою.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Черговий крок для збільшення інвестицій в Україну! Відтепер за спрощеною процедурою іноземні інвестори зможуть заходити на український фінансовий ринок і купувати українські цінні папери", - зазначив Єрмак.

Він пояснив, що Національний банк України разом з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку уніфікував підходи до обліку прав на цінні папери резидентів і нерезидентів на агрегованих рахунках депозитарних установ і вніс відповідні зміни до нормативних документів.

"Перехід на агрегований облік цінних паперів нерезидентів замість сегрегованого максимально спростив обслуговування іноземних інвесторів на території нашої держави. Іноземним інвесторам не потрібно відкривати окремі рахунки в депозитарії НБУ. Це полегшить адміністрування операцій і мінімізує залучення фахівців до ведення кожного окремого іноземного клієнта", - уточнив керівник ОП.

За його словами, це дозволить залучити широке коло охочих інвестувати в економіку України та зробити процес торгів на українських фондових майданчиках максимально простим і ефективним.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Станом на 24 квітня 2022 року збитки України від російської агресії становили близько 1 трлн доларів.

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