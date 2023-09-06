У Нацагентстві вбачають ризики через виключення з "реєстру корупціонерів" осіб, які не задекларували майно на 1,3 млн грн та сплатили за це штраф.

Національне агентство з питань запобігання корупції звернеться до президента України Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений нардепами законопроект №9587-Д про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій.

"Це дозволить повернути його на повторний розгляд Верховній Раді. Таке рішення є єдиним в правовій площині, яке задовольнить запит суспільства на перемогу над корупцією та європейське майбутнє України", - пояснили в агентстві.

Зазначається, що таке рішення у НАЗК ухвалили через те, що у цьому законопроекті є норма, відповідно до якої особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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"Законотворці підтримали й зміни, якими буде приховано дані згаданого Реєстру від громадян, журналістів та доброчесних керівників, шляхом не внесення відомостей про осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також видалення більшості вже наявних відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних пов’язаних з корупцією та корупційних правопорушень", - наголошують в антикорупційному відомстві.

За даними НАЗК, реєстр наразі налічує 46 тис. 556 осіб, з яких 1 тис. 961 особа притягнута до дисциплінарної відповідальності, 29 тис. 457 - до адміністративної, а 15 тис. 138 – до кримінальної.

Водночас, після внесення змін, які передбачені вищезгаданим законопроектом, орієнтовно залишиться 5 тис. 21 особа й буде видалено понад 10 тис. осіб засуджених за корупційні злочини.

"Після видалення майже 80% даних реєстру ні президент, ні премʼєр-міністр, ні міністри, ні керівники інших органів влади, ні громадські організації, ні громадська рада доброчесності та ВККС, які найближчим часом мають забезпечити призначення понад 2 тис. суддів, при прийнятті рішень про призначення не матимуть офіційного джерела даних про осіб, які були внесені до нього", - уточнили в Нацагентстві.

Рада поновила е-декларування

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроекти про відновлення електронного декларування, а також про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій.

За ухвалення першого проголосували 329 народних депутатів, другого - 305.

Водночас, законопроект про відновлення декларування передбачає закритість реєстру декларацій ще на один рік, а законопроект про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій - уникнення відповідальності, якщо чиновник "забув" задекларувати майно на 1,3 млн грн.

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