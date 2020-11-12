Портфель чистих гривневих кредитів населенню зріс у третьому кварталі на 3,9% порівняно з відповідним кварталом минулого року.

В Україні середні ставки за гривневими кредитами для компаній у третьому кварталі 2020 року скоротилися на 1 п.п. і склали 9,6% річних, а за кредитами фізособам — скоротилися на 1,9 п. п., до 30,9% річних.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, про це йдеться в «Огляді банківського сектора» за листопад.

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Портфель чистих гривневих кредитів населенню зріс у третьому кварталі на 3,9% у порівнянні з відповідним кварталом минулого року.

Водночас портфель чистих гривневих кредитів бізнесу (портфель без урахування резервів) зріс за третій квартал на 3% у порівнянні з відповідним кварталом минулого року.

Відзначається, що в третьому кварталі вперше за останні роки чисті гривневі кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (+ 6,9% кв./кв.) росли швидше, ніж портфель в цілому.

Непрацюючі кредити

Частка непрацюючих кредитів склала 45,6% кредитного портфеля, скоротившись за звітний квартал на 2,9% внаслідок списання з балансів повністю зарезервованої заборгованості, за якою банки не очікують надходжень.

Депозит

У третьому кварталі тривав приріст депозитів населення і бізнесу в банках, хоча гривневі вклади населення за липень-вересень зросли всього на 1,2% (+ 27,1% Р/Р), що істотно нижче, ніж у 2-му кварталі (10,9% кв./кв.). Обсяги валютних вкладів населення зросли на 1,3% кв./кв. (5,3% р/р) у доларовому еквіваленті відповідно.

Прибуток банків

Прибуток банків за 9 місяців 2020 року склав 37,6 млрд грн. Основна причина зниження фінансового результату на 22,2% р/р - формування резервів під очікувані збитки. Темпи зростання чистого комісійного і процентного доходів залишалися найнижчими за останні 4 роки.

Головним фактором невизначеності для фінансового результату банків залишається обсяг відрахувань у резерви під знецінення якості кредитного портфеля. Банкам все ще належить зробити коректну оцінку кредитного ризику з урахуванням поточних макроекономічних прогнозів і показати очікувані збитки у фінансовій звітності, сказано в огляді.

Іпотека

За даними НБУ, обсяги іпотечного кредитування в Україні за підсумками 9 місяців 2020 року зросли на 16%, до 2,3 млрд грн, через підвищення середнього розміру кредиту.

Пом'якшення монетарної політики

12 червня 2020 року Національний банк України продовжив цикл пом'якшення монетарної політики та знизив облікову ставку до історичного мінімуму в 6% річних.

Чистий прибуток українських банків за січень-травень 2020 року виріс на 23,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 28,964 млрд грн.

24 червня 2020 року заступник голови НБУ Катерина Рожкова прогнозувала рекордно низькі ставки за кредитами до кінця року.

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Автор: Богдан Слуцький