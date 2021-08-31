Україна в 2021 році має погасити 16 млрд дол. державного боргу, що майже вдвічі більше річної суми погашення в 2022 та 2023 роках.

На обслуговування державного боргу в першому півріччі 2021 року спрямовано кожну восьму гривню доходів державного бюджету.

Як повідомила прес-служба Рахункової палати, про це заявив голова відомства Валерій Пацкан, презентуючи висновок про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2021 рік у першому півріччі.

"Загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу зменшився на 38 млрд грн, або 1,5 %, – до 2 трлн 514 млрд грн, унаслідок ревальвації гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг. При цьому витрати на погашення й обслуговування боргу, порівняно з відповідним періодом 2020 року, збільшилися на 44 % і становили понад 36 % здійснених у першому півріччі цього року витрат держбюджету", - цитує голову Рахункової палати прес-служба.

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Пацкан також наголосив, що державний бюджет протягом першого півріччя виконувався в умовах відновлення економічного зростання.

"На жаль, його показник менший, ніж уряд прогнозував на цей рік. Із позитиву, хочу відмітити, що план доходів загального фонду держбюджету на перше півріччя з урахуванням внесених змін перевиконано на 23,7 млрд грн або майже на 5%", - додав голова Рахункової палати.

За його словами, виконанню доходів державного бюджету сприяло зростання на 4,3 млрд грн (27%) надміру сплачених до державного бюджету податків, зборів, платежів з початку року, в першу чергу за рахунок надміру сплаченого податку на прибуток підприємств та організацій, які перебувають у власності держави.

Державний борг України

За даними Міністерства фінансів, Україна в 2021 році має погасити 16 млрд дол. державного боргу, що майже вдвічі більше річної суми погашення в 2022 та 2023 роках.

У Нацбанку прогнозують, що державний борг України може знизитися в 2021 році на 5% - до 55,8% від валового внутрішнього продукту.

У червні Міністерство фінансів України опублікувало графік щомісячних платежів за державним боргом згідно з чинними договорами станом на 1 червня 2021 року. Найбільші виплати мають відбутися у вересні - 104,2 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 22,8 млрд гривень, за зовнішнім - 81,4 млрд гривень.

Автор: Богдан Слуцький