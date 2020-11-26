Кредитування може бути зручним і безпечним фінансовим інструментом, таким же, як і кредитна картка. Звичайно, якщо не допускати певних помилок.

Фінансовий портал Minfin.com.ua вивчив 5 найпоширеніших помилок під час оформлення кредиту на картку і кредиту готівкою. Не допускаючи їх, ви зможете поліпшити досвід оформлення позики і заощадити на відсотках.

Далі – короткий огляд цих помилок.

Помилка 1: ігнорувати умови акцій

Акції від банків і мікрофінансових організацій виглядають дуже заманливо, але насправді в них може виявитися багато підводних каменів. Наприклад, в дуже вигідний кредит під 0,01% може бути включена обов'язкова страховка.

Зустрічаються випадки, коли в правилах акції дрібним шрифтом вказується: акційні умови надаються клієнтам за бажанням кредитора. Тобто, після оформлення позики, в результаті, знижку клієнт міг так і не отримати.

Щоб уникнути подібних неприємних ситуацій, рекомендуємо вивчити правила надання акції або уточнити їх у менеджера організації, в якій ви збираєтеся брати кредит. Так ви будете попереджені про всі нюанси і зможете визначити, чи підходять вам такі умови.

Помилка 2: не стежити за копійками

Судячи з відгуків на форумах, штрафи через невиплачені декілька копійок за кредит – найбільш поширена проблема серед клієнтів МФО.

За звичкою позичальники не звертають увагу на цифри після коми, хоча на ці незакриті суми можуть нараховуватися штрафні пені. У випадку з мікрофінансовими організаціями, навіть борг в 10 копійок через час перетвориться на велику проблему: в деяких організаціях пеня за прострочений платіж може досягати 2% на день.

Тому, під час оформлення кредиту, зверніть увагу на всю суму цілком і запам'ятайте її. Також, під час оформлення кредиту в банку експерти радять відключити послугу округлення коштів (наприклад, такі автоматично включені в Monobank і ПриватБанку) на час користування позикою. Це допоможе побачити борг цілком, і потім не витрачати гроші на пені.

Помилка 3: не брати в розрахунок своє кредитне навантаження

Клієнти банків і мікрофінансових організацій часто скаржаться на те, що виплата боргу є непосильною ношею для них. Це відбувається через те, що і позичальник, і кредитор проігнорували коефіцієнт допустимого кредитного навантаження.

Якщо виплата боргів забирає понад 40% місячного бюджету сім'ї, кредит може стати проблемою. Тоді буде складатися відчуття, що борг важить набагато більше, ніж сума, яку позичали. Перед тим, як оформляти кредит, рекомендуємо розрахувати свій коефіцієнт допустимого навантаження. Так ви будете знати, яка сума для виплат прийнятна, а яку вам не потягнути.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН