За словами прем'єра, основне занепокоєння у МВФ викликала зміна керівника Національного банку України.

Україна виконала чотири з десяти структурних маяків нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це в інтерв'ю одному з видань повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба уряду.

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"У нас, згідно з меморандумом з МВФ, є десять структурних маяків: чотири з них ми вже виконали, шість знаходяться, з випередженням термінів, на стадії виконання. До них у чиновників Фонду питань немає. Україна продовжує співпрацю з МВФ. У нас є взаєморозуміння, і ми швидко зближуємо позиції. Це підтвердила й остання розмова президента Володимира Зеленського з главою МВФ Кристаліною Георгієвою", - цитує прем'єра його прес-служба.

За словами прем'єра, основне занепокоєння у МВФ викликала зміна керівника Національного банку України. Фонд вивчав ситуацію, дивився, як діятиме нове керівництво Нацбанку, чи збережеться незалежність цього інституту. Візит голови НБУ Кирила Шевченка до Вашингтона і його спілкування з міжнародними партнерами ці питання багато в чому зняли.

Далі була спровокована рішенням Конституційного Суду антикорупційна криза.

"Рішення КС збентежило і послів країн G7, і МВФ. Питання з КС поки залишається на порядку денному і його треба вирішувати на законодавчому рівні. Всі гілки влади консолідовано працюють над розв'язанням цього питання", - цитує Шмигаля його прес-служба.

Прем'єр також зазначив, що Кабмін розраховує, що цього року буде оголошена дата приїзду місії МВФ в Україну.

"Поточна ситуація в принципі дозволяє пережити паузу: 85% платежів казначейства здійснюються без затримок (до двох днів з моменту подачі заявки), 15% - виконуються із затримкою до п'яти днів. Бюджет 2020 року буде виконаний. Податкова служба вже виконала річний план з надходжень, Митниця поки відстає щодо планових надходженнь", - цитує прем'єра його прес-служба.

За словами Шмигаля, у разі, якщо траншу МВФ не буде, в України залишаються зовнішні та внутрішні запозичення.

"У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожчими (10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ. Але якщо ми знаємо дату приїзду місії та дату надання траншу, то бридж-кредити (короткострокові кредити до моменту отримання грошей) - це цілком робочий інструмент. Крім того, залишається можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це теж будуть короткі позики, до півроку. Обсяги залежать від виконання бюджету і розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому - близько 1 млрд дол", - сказав він.

Хронологія подій

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів.

18 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою, в якій заявив, що Україна виконала всі "структурні маяки", передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду.

24 листопада 2020 року радник керівника офісу президента Тимофій Милованов заявив про те, що траншу МВФ у 2020 році не буде.

27 листопада 2020 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що Міжнародний валютний фонд не розглядає виділення Україні надзвичайного фінансування.

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Автор: Дмитро Шварц