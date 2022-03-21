Нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами.

В Україні вводять кредитні канікули. Вони триватимуть протягом воєнного стану і 30 днів після нього.

Про це повідомляє Національний банк України.

Тепер, у разі допущення прострочення, позичальник звільняється, зокрема, від обов'язку сплати кредитору неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена документами.

Крім цього, забороняється в разі невиконання зобов'язань за договором про споживчий кредит збільшення процентної ставки за користування кредитом, крім випадків, коли це прописано в договорі.

Неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року, підлягають списанню.

"Важливо, що нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування правомірно з боку кредитора. Кредитні канікули - це відтермінування сплати боргу, а не його прощення. Також кредитні канікули - це право кредитора, а не його зобов'язання. Тому рекомендуємо домовитися безпосередньо з кредитором про кредитні канікули", - підкреслили в НБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти дізналися, що відбувається з комунальними платежами під час воєнного стану і війни і чи буде нарахована пеня за несплату.

Також, у Центрі протидії дезінформації при РНБО України зазначили, що воєнний стан не звільняє громадян від оплати комуналки та кредитів, однак пеня і штрафи не нараховуються.

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