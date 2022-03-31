При цьому 75% загального попиту на валюту складають операції з картками.

Обіг на валютному ринку після повномасштабного нападу Росії на Україну скоротився з 500-700 млн доларів до 100-200 млн.

Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін під час онлайн-виступу на круглому столі.

"Валютний ринок скоротився за обсягом у порівнянні з мирними часами й зараз середній оборот становить від 100 млн доларів до 200 млн доларів на день. До 24 лютого цифри були 500-700 млн доларів, тобто десь в чотири-п'ять разів ринок скоротився. При цьому 75% загального попиту на валюту складають операції з картками... Решта 25% – це критичний імпорт, в тому числі покупка пального і зброї", - зазначив Лупін.

Війна проти України: