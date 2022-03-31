Обіг на валютному ринку після повномасштабного нападу Росії на Україну скоротився з 500-700 млн доларів до 100-200 млн.
Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін під час онлайн-виступу на круглому столі.
"Валютний ринок скоротився за обсягом у порівнянні з мирними часами й зараз середній оборот становить від 100 млн доларів до 200 млн доларів на день. До 24 лютого цифри були 500-700 млн доларів, тобто десь в чотири-п'ять разів ринок скоротився. При цьому 75% загального попиту на валюту складають операції з картками... Решта 25% – це критичний імпорт, в тому числі покупка пального і зброї", - зазначив Лупін.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- В ході вторгнення російські загарбники взяли під контроль два атомні об'єкти - Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.
- 21 березня 2022 року в Україні ввели кредитні канікули. Вони триватимуть протягом воєнного стану і 30 днів після нього.