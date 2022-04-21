Реалізація законопроекту призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та граничної суми боргу на відповідну суму.

Верховна Рада ухвалила закон, яким збільшуються видатки загального фонду державного бюджету на 200 млрд грн шляхом здійснення додаткових зовнішніх і внутрішніх запозичень.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття в цілому проекту закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (№7299) проголосували 296 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація положень законопроекту дозволить накопичити кошти резервного фонду, які в оперативному порядку спрямовуватимуться на забезпечення потреб сектору оборони та безпеки для призупинення військової агресії Російської Федерації проти України та розв'язання нагальних питань, викликаних військовими діями проти України.

Документом пропонується збільшити видатки по загальному фонду державного бюджету на 200 млрд грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх і внутрішніх запозичень. Реалізація законопроекту призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та граничної суми боргу на відповідну суму.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

20 квітня 2022 року у МВФ заявили, що Україні щомісяця потрібно 5 мільярдів доларів для підтримки економіки в умовах війни.

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