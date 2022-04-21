Також продовжено спрощені процедури державної реєстрації та маркування ліків і медвиробів.

Верховна Рада України продовжила на рік пільговий період для здійснення держзакупівель ліків через міжнародні спеціалізовані організації.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за прийняття закону "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів України щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі" (реєстраційний номер 6416) проголосувало 266 народних депутатів України.

Він був розроблений Кабінетом Міністрів.

Законом продовжено на рік - до 30 квітня 2023 року - пільговий період для здійснення держзакупівель ліків через міжнародні спеціалізовані організації, не поширюючи на них вимоги Закону "Про публічні закупівлі". Також продовжено чинні на сьогодні спрощені процедури державної реєстрації та маркування ліків і медвиробів, які закуповуються міжнародними організаціями та ДП "Медичні закупівлі".

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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