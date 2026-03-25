Свириденко задекларувала майже 5 мільйонів гривень: що відомо про доходи премʼєрки

Доходи від викладання в Київській школі економіки (KSE) виявилися вищими за зарплату прем’єрки в уряді.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко оприлюднила свою декларацію за 2025 рік. Сукупний дохід за минулий рік становив 4,76 мільйона гривень. Також прем’єрка володіє квартирами у Києві та Чернігові, земельними ділянками та користується автомобілем.

За даними у реєстрі декларацій, у 2025 році Свириденко отримала 1,37 млн грн заробітної плати в Кабінеті міністрів і 3,24 млн грн у вигляді гонорарів через викладання в Київській школі економіки (KSE). Додатково вона задекларувала 5 195 грн гонорару від Київської школи державного управління імені Сергія Нижного.

Зазначається, що серед грошових активів Свириденко вказала 138,7 тис. грн на рахунку в "ПриватБанку", а також 100 тис. грн гарантійної застави за договором оренди та 10 тис. доларів готівкових коштів.

Свириденко також володіє квартирою в Києві (33,5 кв. м), квартирою в Чернігові (74,3 кв. м). Також вона має частку 25% у ще одній квартирі в Чернігові, а решта належить її родичам.

У 2025 році вона також орендувала квартиру в Києві площею 92,7 кв. м.

Крім того, прем'єр-міністерка володіє земельною ділянкою площею 1496 кв. Також вона користується автомобілем BMW X3 2016 року випуску.

У 2025 році, коли Свириденко перебувала на посаді першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України, нардеп Володимир Ар'єв заявив про можливий конфлікт інтересів. Він звернув увагу на отримані Свириденко гонорари від Київської школи економіки (КШЕ).

У липні 2026 року Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра.

