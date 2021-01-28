Богуслаєв поставив Запоріжжя на межу соціального вибуху: активісти-правозахисники закликали суддів не допомагати йому в рейдерському захопленні "Мотор Січ".

Громадський рух "Всеукраїнське бюро люстрації та протидії корупції" закликав суддів Господарського суду Запорізької області не брати участі в рейдерському захопленні "Мотор Січ" її колишнім власником В'ячеславом Богуслаєвим.

"Вважаємо важливим надати акціонерам [ПАТ "Мотор Січ"] можливість бути присутніми на загальних зборах акціонерів 31 Січня. Вже після проведення зборів у суддів буде можливість скасувати рішення Загальних зборів акціонерів, якщо будуть встановлені порушення закону", - написали вони у своєму зверненні до голови Госпсуду Запорізької області Михайла Мірошниченка.

Активісти звернули увагу суддів Запорізького обласного госпсуду на" спам-позови", подані в один день 26 січня, які спрямовані на зрив зборів акціонерів.

"26.01.2021 до Господарського суду Запорізької області надійшло 7 аналогічних заяв про вжиття заходів забезпечення позову до подання позову. Відповідачем за всіма заявами визначено ПАТ»Мотор Січ". Такі дії - це зловживання процесуальними правами, спрямоване на маніпулювання автоматизованою системою документообігу суду! Заявники за вказаними заявами (Мірошниченко Ф.В., Криворучко В., Семенових А.В., Коцюба О.В., Сисоєнко П.А., Лемех Л.М., Полив'яний С.А.) є пов'язаними особами, метою яких є незаконне недопущення проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ", які відбудуться 31.01.2021!",- повідомило "Всеукраїнське бюро люстрації та протидії корупції".

Вони закликали суддів вжити екстрених заходів, щоб не стати співучасниками рейдерського захоплення "Мотор Січ" на боці екс-власника В'ячеслава Богуслаєва.

"Закликаємо суд повідомити про втручання пов'язаних осіб ПАТ "Мотор Січ" у здійснення правосуддя. Просимо невідкладно організувати загальні збори суддів Господарського суду Запорізької області для повідомлення їм про викладені в цьому повідомленні незаконні дії відповідних осіб та з метою запобігання порушенню положень ЦПК України та прав акціонерів ПАТ "Мотор Січ". Невідкладно звернутися до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя з метою винесення неправосудного рішення", - закликає ГО "Всеукраїнське бюро люстрації та протидії корупції".

На думку активістів, проведення зборів акціонерів - єдиний спосіб вивести "Мотор Січ" з глухого кута, в який його завели Богуслаєв і його менеджери: "на заводах корпорації відбуваються масові скорочення: понад десять тисяч фахівців залишилися викинутими на вулицю. Керівництво підприємства легковажно відбирає у десятків тисяч сімей ресурс для виживання, у міста - бюджетні кошти", - пишуть про катастрофічні наслідки для городян правозахисники.

Раніше адвокат і правозахисник із Запоріжжя Станіслав Гришин, до якого співробітники "Мотор Січ" часто звертаються за правовою допомогою, заявив, що заводчани стикаються з погрозами, залякуванням звільненнями та тиском з боку менеджменту Богуслаєва.

"Виникає обґрунтоване питання - чому менеджмент, якому не довіряє більшість акціонерів, продовжує працювати вже понад 4 роки?.. Акціонери на 31 Січня скликають збори, на яких хочуть нарешті змінити менеджмент, скориставшись своїм безумовним правом власників. Чим це загрожує колективу? Моя впевненість як адвоката і правозахисника, як жителя Запорізької області, нічим це трудовому колективу не загрожує. Тому що інвестори відкрито декларують свою позицію — працювати та розвивати завод, модернізувати виробництво, підвищувати заробітні плати. Для інвесторів це справа честі", - розповів адвокат, і нагадав безліч інцидентів, пов'язаних з крадіжками нинішнім керівництвом заводу - "тягнуть" і авіаційні двигуни, зафіксовані розкрадання на сотні мільйонів гривень: "Менеджмент займається, фактично, грабунком заводу", - підкреслив адвокат Станіслав Гришин.

Китайські акціонери "Мотор Січ" вже звернулися в міжнародний арбітраж. Вони мають намір вимагати компенсації збитку від України в розмірі 3,5 мільярда доларів, якщо не знайдуть захисту своїх законних інтересів в українського правосуддя і держави.

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Автор: УНІАН