Державне фінансування програми з бюджету передбачене уже з 2022 року.

Кабінет міністрів затвердив науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки.

Відповідну постанову уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Відзначається, що метою програми є сприяння створенню на базі підприємств вітчизняної авіаційної промисловості конкурентоспроможного, інтегрованого у світову авіаційну промисловість авіаційного промислового комплексу, покращення кадрового потенціалу в цій сфері, вдосконалення лабораторних та дослідницьких баз навчальних закладів.

В уряді очікують, що такий комплекс зможе створювати авіаційну техніку та технології не тільки для держави, але й для експорту на зовнішні ринки.

Згідно із пояснювальною запискою до проекту постанови, державне фінансування програми з бюджету передбачене уже з 2022 року.

За словами віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, обсяг реалізованої авіаційної продукції до 2030 року завдяки виконанню програми оцінюється в 300-350 млрд грн.

"Це дасть змогу спрямувати до бюджетів всіх рівні близько 100-120 млрд грн і забезпечити зростання середньомісячної зарплати зайнятих у галузі у 1,6 раза в порівнянні з 2020 роком, зокрема до 21 тис. грн", - сказав він.

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За його словами, реалізація програми також покликана зберегти не менше 50 тис. працівників галузі та створити не менше 6 тис. нових робочих місць до 2030 року.

Авіабудування в Україні

У липні 2020 року Кабінет міністрів підтримав розпорядження про продовження до 2030 року стратегії відродження вітчизняного авіабудування, яка раніше була затверджена на період до 2022 року.

У червні 20221 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня 2021 року "Про розвиток літакобудівної галузі України".

Раніше Зеленський не раз заявляв про бажання створити державну авіакомпанію з літаками, які вироблятимуться державним підприємством "Антонов".

Автор: Павло Степанець