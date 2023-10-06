Найбільше виріс запит на SMM-фахівців та шиномонтажників.

Кількість вакансій на сайті Work.ua продовжує зростати й у вересні сягла 105 тисяч, що є найбільшим показником від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє платформа "Опендатабот", більше половини всіх пропозицій про роботу в Україні — а саме 62% — у вересні знову припадали на 5 регіонів: Київщину, Дніпропетровщину, Львівщину, Одещину та Харківщину.

"На початку осені найбільш помітно виріс запит на SMM-фахівців та шиномонтажників (+22% за місяць). Роботодавці у нових вакансіях активніше пропонують роботу пенсіонерам та ветеранам(+8% за місяць), і студентам (+6% за місяць). Натомість нових та оновлених резюме місяць до місяця знову меншає: до 335 тисяч, на 4% у вересні до серпня. Наразі частіше за інших роботу шукають продавці-консультанти, адміністратори, менеджери з продажу, бухгалтери та водії", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що дистанційна робота залишається другою за затребуваністю в резюме кандидатів. Частіше роботу шукають лише на Київщині, а топ-3 замикає Львівська область.

Найбільші зарплати, як і раніше, залишаються у медіабаєрів — 52,5 тисяч грн, та водіїв-міжнародників — 45 тисяч грн.

За даними Макроекономічного та монетарного огляду НБУ, кількість вакансій зростала як через сезонність, так і пожвавлення економіки.

"Водночас кількість резюме знижувалася, що може відображати: поступове відновлення зайнятості українців (за оцінкою опитування Рейтинг, серед людей, що мали роботу до повномасштабного вторгнення, частка тих, хто не працює, знизилась до 25%) та обмежену пропозицію робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію", - сказано в документі.

В нацбанку зазначили, що доходи населення стримано зростають, підтримані соціальними виплатами та виплатами військовослужбовцям, а також відновленням економічної активності, що у свою чергу зумовлює і поступове відновлення зростання зарплат у приватному секторі.

"Утім, загалом фінансовий стан домогосподарств досі складний: згідно з вересневим опитуванням Рейтинг, понад половина (60%) опитаних вважали, що їхнє економічне становище погіршилось за останній рік, лише 4% заявили про поліпшення", - йдеться в документі.

Працевлаштування в Україні

У Держслужбі зайнятості раніше повідомляли, що тенденції ринку праці в поточному році свідчать про поступове відновлення малого та середнього бізнесу та зростання ділової активності насамперед у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни.

Станом на липень 2023 року до топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій увійшли продавець-консультант, водій, менеджер з продажу, бухгалтер, кухар, інженер, лікар, вантажник, швачка та фармацевт.

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