Росія торгує цінними ресурсами з окупованої України: продано крупне родовище золота, - Reuters

Москва нарощує контроль над природними ресурсами окупованих українських територій.

Російська Федерація виставляє на аукціони ресурси з окупованих територій України та вже продала одне з найбільших золотих родовищ у Луганській області, пише Reuters.

Москва нарощує контроль над природними ресурсами окупованих українських територій через державні онлайн-аукціони. Згідно з документами торгів, на продаж виставляють десятки активів, від шахт і кар’єрів до сільськогосподарських угідь.

Серед вже проданих активів є права на видобуток пісковику, щебеню, граніту та крейди з чотирьох шахт у Луганській області.

Однією з найбільших угод став продаж прав на розробку Бобриківського золотого родовища в Луганську. Його придбала компанія "Алчевськпромгруп" за 9,7 млн доларів, яка контролюється російською гірничодобувною компанією "Полянка". Ця компанія переважно працює на Далекому Сході РФ.

За даними аукціонної документації, запаси родовища становлять близько 1,64 тонни золота, що за поточними цінами становить майже 260 млн доларів.

Раніше розробкою об’єкта займалася австралійська гірничодобувна компанія Korab Resources, однак вона припинила роботу у 2014 році після російської окупації території. Через втрату доступу до ділянки та санкції компанія списала проєкт.

Супутникові знімки, зроблені у вересні, свідчать про можливий початок робіт на родовищі. На території видно сліди техніки, схоже на екскаватор і транспортні контейнери біля підніжжя відвалу гірської породи, видобутої з шахти.

Експерти зазначають, що утримання окупованих територій є дорогим для Росії, однак використання їхніх природних і промислових ресурсів може стати важливим джерелом фінансування на тлі витрат на війну та міжнародних санкцій. Наукова співробітниця з питань національної безпеки у вашингтонському Інституті вивчення війни Кароліна Хірд зазначила:

"Це може перехилити шальки терезів до тієї межі, коли окупація фактично стане прибутковою для Росії".

Розробка родовищ в Україні - головні новини

Як писав УНІАН, три родовища титанових руд повернулися у державну власність. Спеціальні дозволи на їхнє користування були припинені з урахуванням застосованих санкцій до кінцевого бенефіціарного власника Дмитра Фірташа.

В січні в Україні вперше визначили переможця конкурсу на розробку родовища літію за механізмом угоди про розподіл продукції. Йдеться про ділянку "Добра" в Кіровоградській області. Мінімальний обсяг капітальних інвестицій у родовище становитиме 179 млн доларів.

Раніше повідомлялося про плани уряду розсекретити дані про уранові руди, що дозволить оголосити конкурси на розробку відповідних родовищ.

Вас також можуть зацікавити новини: