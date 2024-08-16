Багато компонентів систем, які керують верстатами, походять зі США, Японії, Тайваню, Швейцарії, Південної Кореї та інших західних країн.

Експорт російських озброєнь до інших країн впав на 52% між 2022 і 2023 роками. Це значною мірою є наслідком вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, пише Reuters з посиланням на березневий звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Зазначається, що російська оборонна промисловість була значною мірою зосереджена на внутрішньому військовому виробництві для підтримки війни в Україні. Західні і українські офіційні особи визнають, що Кремль досягнув більшого, ніж будь-хто очікував, коли йдеться про виробництво військової техніки. А цьому сприяють дедалі складніші і багаторівневі партнерства з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм.

Китай поки що утримується від поставок летальної зброї, але став для Росії найважливішим джерелом нелетальних компонентів – від мікрочіпів до запчастин для бронетехніки радянських часів. Росія стала майже повністю залежною від Китаю щодо критично важливих систем комп'ютерного числового управління (ЧПУ).

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За словами журналістів, багато компонентів систем, які керують тонкими рухами верстатів, продовжують походити зі США, Японії, Тайваню, Швейцарії, Південної Кореї та інших західних країн. Йдеться про верстати, які приймають участь у виробництві дронів, ракет та інших видів озброєнь.

На початку війни оборонна промисловість Росії майже повністю залежала від такого імпорту. Після запровадження санкцій в різних юрисдикціях було створено безліч нових фірм, пов'язаних з Росією, щоб повернути ці технології у російські руки.

Виробництво "високоефективної" російської зброї

На початку червня російський збройовий концерн "‎Калашников"‎ оголосив, що успішно придбав 32 верстати для підтримки виробництва зброї у невідомому місці в Росії. Фірма не розкрила походження верстатів, хоча на її сайті зазначено, що сам "‎Калашников"‎ тепер продає модулі з ЧПУ "‎швейцарського зразка"‎ іншим російським і закордонним клієнтам. Але компанія дала зрозуміти, що придбання здійснювалося з 2022 року і буде використовуватися для задоволення швидко зростаючого попиту, пов'язаного з війною.

У статті вказано, що більшість великих західних і союзних виробників підсистем припинили продаж Росії у 2022 році. У лютому США, ЄС, Японія та Велика Британія додали системи з ЧПУ до спільно складеного "‎списку спільних високопріоритетних товарів для подальшого послаблення військових зусиль Росії"‎. Однак Рада економічної безпеки України заявляє, що компанії часто продовжують працювати з китайськими дочірніми компаніями або фірмами-партнерами. Вони імпортують або виробляють ліцензійні версії продукції в самому Китаї, а ці фірми потім відправляють цю технологію до Росії.

Автори вказують, що приблизно дві третини російського важкого промислового обладнання, зокрема верстати і системи управління, необхідні Кремлю для виробництва зброї, зношені і знаходяться на межі виходу з ладу. Росія просто не має можливості виробляти ці системи самостійно, що робить її залежною від поставок ззовні. 90% верстатів, які зараз надходять до Росії, походять з Китаю. 70% російських фірм, які їх отримують, мають військові зв'язки. Незважаючи на це, 90% китайських фірм, що беруть участь у такій торгівлі, залишаються повністю несанкціонованими.

Потреба у посиленні санкцій

Україна хоче, щоб США та їхні союзники змусили своїх виробників ретельніше стежити за технологіями, які вони експортують, а також чинити тиск на китайські компанії, щоб вони менше співпрацювали з Росією.

Зусилля Заходу, спрямовані на те, щоб зупинити постачання технологій, призвели до того, що Росія і Китай дедалі більше зближуються. У той час, коли Росія залишається залежною від Пекіна в багатьох компонентах і дедалі більших інвестиціях, Китай має свою власну залежність від Росії, в тому числі щодо реактивних двигунів для своїх військових літаків. Показово, що на російській виставці "‎Армія 2024"‎ цього тижня були присутні Китай, Іран і Білорусь, а також Індія.

"‎Те, наскільки агресивно США і союзники зможуть відрізати Росію від таких поставок – навіть ціною власних виробників і експортерів - цілком може розглядатися як ще одне випробування волі для нової ери міжнародної конфронтації. Але це буде нелегко, і російські виробники майже напевно вважають, що якщо вони заплатять достатньо, то зможуть зберегти доступ до потрібних їм систем і технологій"‎, – йдеться у статті.

Обхід санкцій Росією

Вашингтон попередив Туреччину про "наслідки", якщо країна не обмежить експорт до Росії американської військової техніки, яка є життєво важливою для військової машини Москви.

Раніше УНІАН писав, що Росія шукає в Китаї вживані верстати, використовуючи тіньові мережі покупців, оскільки Кремль намагається отримати життєво важливе обладнання для збільшення виробництва озброєнь.

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