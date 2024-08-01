Китайські компанії перестали поставляти в Російську Федерацію деталі для телевізорів. Рішення ухвалено у зв'язку із загрозою застосування вторинних санкцій.
Видання "Коммерсантъ" пише, що йдеться про компанії TCL і Xiaomi.
"Китайська компанія працює з Росією, США і ЄС, TCL зробила вибір на користь країн з великими обсягами ринків", - заявив директор зі стратегічного розвитку контрактного заводу STI Group Кирило Скворцов.
За його словами, наявних деталей на підприємстві вистачить до листопада. При цьому він зазначив, що завод STI Group у Підмосков'ї може бути заморожений, якщо проблему не вирішать.
"Ми розглядали варіант із переміщенням виробництва до Казахстану, але санкційні ризики можуть виникнути і в цій країні, до того ж через подовження логістики вироблені в Казахстані пристрої будуть дорожчими на 10-20%", - заявив Скворцов.
Він уточнив, що переведення однієї складальної лінії в Казахстан може обійтися в середньому в 50-100 мільйонів рублів. До того ж у цьому випадку в Росії може виникнути тимчасовий дефіцит телевізорів.
Директор департаменту побутової техніки "Марвел-Дистрибуції" Лариса Сеніна зазначила, що якщо тенденція з відмовою від російського ринку продовжиться, то варто очікувати скорочення обсягу ринку, дефіциту окремих категорій і зростання цін на телевізори.
Зазначається, що з початку року в Росії продали 5,6 мільйона телевізорів на 163 мільярди рублів, що на 25% і 48% відповідно більше за аналогічний період минулого року. При цьому телевізори від Xiaomi займають 10% російського ринку, а TCL - 6%.
Санкції проти Росії - Китай не став порятунком
Китайський юань не зміг стати для росіян заміною євро і доларам. Можливості банків залучати валюту Китаю обмежені - а отже, і кредити вони видавати не можуть.
Складна ситуація з ліквідністю юанів на російському ринку за останні місяці лишт погіршилася. Раніше експортери були зобов'язані зараховувати на свої рахунки в уповноважених банках не менше 80% іноземної валюти, отриманої за зовнішньоторговельними контрактами.
Наприкінці червня російський уряд оголосив про зниження цього порога до 60%, а в середині липня - до 40%. Тобто, експортерам обов'язково потрібно буде репатріювати вже менше половини зовнішньої виручки.