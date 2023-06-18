Голова МЗС заявив, що країна, яка бажає отримати тайванські інвестиції, повинна розглядати більш широкі відносини з Тайванем.

Європейські країни повинні зміцнювати відносини з Тайванем, якщо вони хочуть, щоб тайванські інвестиції у виробництво напівпровідників тривали.

Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву під час візиту до Європи, пише Reuters.

Закордонні інвестиції тайванської корпорації TSMC, найбільшого в світі виробника мікросхем, вимагають схвалення уряду, у тому числі для будівництва потенційного заводу в Німеччині.

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За словами Ву, уряд Тайваню не ставив умов для інвестицій з боку TSMC, і саме компанія повинна була вирішити, чи приноситиме проект прибуток.

Голова МЗС додав, що Тайвань не блокуватиме інвестиції в Європу, але є "філософське питання", що країна, яка бажає отримати тайванські інвестиції, повинна розглядати ширші відносини з Тайванем.

"Я думаю, що нам є над чим подумати. Незважаючи на те, що ми не егоїстичні і не забороняємо TSMC інвестувати в інші країни, ми, безумовно, сподіваємося, що інші країни, які бажають залучити TSMC... також можуть подумати про ситуацію, в якій знаходиться Тайвань", - сказав Ву.

"Якщо вони зможуть думати в цьому позитивному ключі, відносини між Тайванем і європейськими країнами, головними європейськими країнами, стануть набагато кращими, ніж раніше", - додав він.

Міністр не розкриває країну, у якій він перебуває, через делікатність його поїздки. Як пише Reuters, Ву дійсно відвідав Чехію і, згідно з джерелами видання, побував також у Брюсселі, де розташовані штаб-квартири ЄС і НАТО.

За словами Ву, лідери ЄС чіткіше, ніж раніше, закликали до миру в Тайванській протоці та збереження статус-кво, і сказав, що блоку слід розглянути можливість більш тісної співпраці з Тайванем, наприклад, в рамках двосторонньої інвестиційної угоди (BIA).

ЄС включив Тайвань до свого списку потенційних партнерів BIA у 2015 році, але відтоді він не проводив переговорів із Тайванем з цього питання.

"Це дуже складно. Ми сподіваємося, що зможемо продовжити це, і ми сподіваємося, що зможемо переконати керівництво ЄС подумати про це в позитивному ключі", - сказав Ву, додавши, що він стурбований тим, що Тайвань став заручником через заморожену інвестиційну угоду між ЄС і Китаєм.

Китай і Тайвань - новини

Нагадаємо, що Китай вважає самоврядний Тайвань своєю територією і ніколи не відмовлявся від застосування сили для взяття його під свій повний контроль. Тайвань рішуче заперечує проти претензій Китаю на суверенітет і каже, що тільки жителі острова можуть вирішувати своє майбутнє.

Тайвань не має офіційних дипломатичних відносин із жодною європейською країною, крім Ватикану, і Китай застеріг Європу від офіційних відносин перед візитом Джозефа Ву.

Китай виступає проти дипвідносин острова з іншими країнами, і в минулому році це погіршило відносини між Пекіном і Вашингтоном через візит на острів тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Цієї весни президент Тайваню Цай Інвень на зворотному шляху з Центральної Америки зустрілася в Лос-Анджелесі зі Спікером Палати представників США Кевіном Маккарті, незважаючи на попередження Пекіна проти цього. Після цього Китай розпочав масштабні навчання із залученням авіації та флоту навколо Тайваню.

Тим часом, президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з лідером Китаю заявив, що Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки і не втягуватися в конфронтацію між Китаєм і США через Тайвань.

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