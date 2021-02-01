У мережах WOG і ОККО продукт подорожчав на 4 коп./л та 7 коп./л.

За вихідні (29 січня – 1 лютого) середня ціна на автогаз в мережах АЗС підвищилася на 6 коп./л — до 13,19 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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У мережах WOG і ОККО продукт подорожчав на 4 коп./л і 7 коп./л, до 13,98 грн/л і 13,93 грн/л відповідно.

Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, в середньому підвищила ціни на 5 коп./л, до 12,48–12,51 грн/л. найбільше підвищення цін у цій мережі зафіксовано у Волинській, Закарпатській, Полтавській та Житомирській областях, де вартість автогазу зросла на 20 коп./л. у деяких інших регіонах ціна зросла на 10 коп./л.

На 10 коп./л ціни також зросли на станціях Glusco, KLO, "Автотранс", "UPG", "Нефтек", Marshal та "Овіс".

"БРСМ-Нафта" і Shell в середньому підняли ціни на 14 і 6 коп./л, до 13,32 і 13,31 грн/л відповідно.

Такі мережі як AMIC, "Авантаж 7", SUN OIL, Mango, Motto та ін. збільшили цифри цінників на автогаз на 5-20 коп./л.

Попереднє подорожчання

Станом на 18 січня 2021 року роздрібні мережі підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л.

20 січня 2021 року ряд АЗС також змінили свій цінник на автогаз.

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Автор: УНІАН