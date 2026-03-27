Контейнерний гігант надасть Росії доступ до морських портів по всьому світу

Один із найбільших портових операторів світу DP World та російська держкорпорація "Росатом" створять спільне підприємство з логістики. Москва отримає 51% в новоствореному підприємстві. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"DP World – власник близько 40% контейнерних портів по всьому світу, і в рамках створення спільної компанії "Росатом" отримає до них доступ. DP World також забезпечить збільшення вантажної бази, у тому числі для Північного морського шляху", – ідеться в заяві представника "Росатому".

В угоді беруть участь дочірні компанії "Росатому" та DP World – ТОВ "Глобальна логістика" та DP World Russia FZE відповідно – а також "Далекосхідне морське пароплавство" російської транспортної групи FESCO, 92,5% акцій якого належить "Росатому".

У держкорпорації та DP World вже є створене у 2023 році спільне підприємство ТОВ "Міжнародна контейнерна логістика", контроль над яким так само на 51% належить росіянам.

"Росатом" у 2018 році отримав функції оператора з розвитку інфраструктури Північного морського шляху, зокрема атомного криголамного флоту. Цей шлях - найкоротший судноплавний маршрут між Європою та Азією вздовж північного узбережжя Росії.

Глобальний портовий оператор DP World належить уряду ОАЕ. Під керуванням групи перебуває понад 60 портових терміналів. Компанія управляє найбільшими портами, терміналами, індустріальними парками, логістичними та економічними центрами сумарною пропускною спроможністю понад 90 млн TEU (умовних одиниць вимірювання місткості).

У 2020 році DP World придбав 51% контейнерного терміналу ТІС у порту "Південний" біля Одеси. У березні 2026 року компанія продала свою частку та вийшла з українського ринку.

"Росатом" значно активізувався на поточному тижні – це вже друга угода про створення спільних підприємств з іноземними компаніями. Попередня стосувалася розробки бразильских родовищ, видобутку і переробки критичних корисних копалин.

Подібна активізація підкріплена і з фінансового боку. Росія почала заробляти вдвічі більше нафтодоларів з початком іранської авантюри президента США Трампа. Зараз її марка Urals продається з націнкою в 4 долари до світових цін на нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: