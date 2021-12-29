Уряд ухвалив ще шістьох нових членів наглядової ради компанії.

Кабінет міністрів повернув Сергія Лещенка до складу наглядової ради АТ "Укрзалізниця" після припинення контракту з ним у вересні 2021 року.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Так за його словами, переможцями конкурсу на посаду незалежних членів наглядової ради обрали Анатолія Амеліна, Александра Долла, Якуба Карновскі та Гепарда Хафера.

"А також ще трьох членів наглядової ради, як представників держави – Москаленка С. В., Давіда Ломджарії та славнозвісного залізничника Серьожу Лещенка", - додав Гончаренко.

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Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Кабмін припинив контракти з чотирма членами наглядової ради "Укрзалізниці" – Сергієм Лещенком, Олегом Журавльовим, Шевкі Аджунером та Андреасом Матьє.

Довідка УНІАН."Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.