За 8 місяців 2022 року портами Дунаю перевалено 3,4 млн тонн зернових.

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну переробка вантажу через три Дунайські порти в Одеській області зросла більш ніж у 2,6 раза.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, інформуючи жителів про події в регіоні за 200 днів повномасштабної війни.

Він зазначив, що війна створила можливості для зростання в трьох портах в гирлі Дунаю - Ізмаїльського, Ренійського та Усть-Дунайського. Певний період це були єдині три порти з 13, які змогли повноцінно працювати в Україні.

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"У мирний час на них припадало трохи менш як 5% експорту. Нами відпрацьована і забезпечена стабільна робота логістичних маршрутів відправлення зернових вантажів через порти Дунаю. Зазначу, що переробка вантажів через Дунайські порти - Рені, Ізмаїл, Кілія зросла більш ніж у 2,6 раза, в тому числі експорт в 3,2 раза. За 8 місяців 2022 року портами Дунаю перевалено 3,4 млн тонн зернових", - сказав глава ОВВА.

Він нагадав, що також відкрито рух по каналу гирла Бистре суднового ходу з річки Дунай до Чорного моря. Станом на сьогодні 180 торгових суден з українською аграрною продукцією пройшли каналом гирла Бистре (337 разом з Сулинським каналом).

Крім цього, відновлено залізничне сполучення з Республікою Молдова - відкрито оновлену залізничну ділянку Березино (Україна) – Басарабяска (Молдова) протяжністю 20,9 км, яка не працювала більше ніж 20 років. Відновлення цього маршруту стало життєво необхідним на тлі постійних атак мосту через Дністровський лиман російськими окупантами.

"Тепер маємо альтернативу - головний залізничний маршрут для сполучення Одеси та Дунайських портів – "Рені" і "Ізмаїл" надійно підключений до залізничного сполучення. Розраховуємо, що обсяг вантажоперевезень складе 10 млн тонн на рік", - сказав Марченко.

"Зерновий коридор":

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.

26 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що по "зерновому коридору" морем Україна експортувала вже перший з початку війни мільйон тонн агропродукції.

31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 1,5 млн тонн українського продовольства експортується морським шляхом.

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