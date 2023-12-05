Окрім внутрішніх перевезень, почав зростати експорт, а завдяки роботі морського коридору наростили й постачання зерна.

В листопаді 2023 року державна "Укрзалізниця" перевезла 14 млн тонн вантажів, або на 33,8% більше, ніж роком раніше. Якщо порівнювати із жовтнем цього року, то перевезення виросли на 4%. Це рекордний показник від початку широкомасштабного вторгнення Росії. Ріст зафіксовано за всіма видами сполучення.

"Важливо, що, окрім внутрішніх перевезень, почав зростати й експорт, який є критично необхідним для нашої країни. Завдяки роботі українського морського коридору наростили й експорт зерна", – заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

За його словами, у внутрішньому сполученні в листопаді перевезли 7,3 млн тонн, що на 19% більше листопада 2022-го, експортні перевезення зросли на 56,2%, до 6 млн тонн, імпортні – на 35,4%, до 679 тис. тонн, транзитні – у 2,2 раза, до 65,5 тис. тонн.

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Лідерами в загальному обсязі були такі вантажі:

зернові – 3 млн тонн (+13% до листопада 2022 року);

мінбудматеріали – 3 млн тонн (+61,8%);

залізна і марганцева руда – 3 млн тонн (+2,5 раза);

кам’яне вугілля – 2 млн тонн (на 7,7% менше).

Новий графік руху поїздів на 2024 рік

Раніше УНІАН повідомляв, що "Укрзалізниця" презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік, в якому призначається 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних.

Очікується покращення 19 рейсів по Україні та за кордоном, а також нові сполучення для регіонів.

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