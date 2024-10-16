Зазначається, що росіянам варто очікувати подорожчання на запчастини.

Росіяни зіткнулися з новою проблемою, яка торкнулася ремонту автомобілів. Постачальники не можуть доставити в Росію до 30-40% запчастин для машин через проблеми з платежами.

Глава Російського союзу автостраховиків (РСА) Євген Уфімцев у коментарі виданню "Известия" заявив, що раніше деталі привозили протягом 15-30 днів, але з літа ситуація змінилася.

Тепер за цей термін доїжджають тільки 60-70% контейнерів. Решта вантажу застряє, тому що постачальники не можуть отримати свої гроші. За словами Уфімцева, для вирішення проблеми доводиться шукати нових посередників, що впливає на ціну запчастин і терміни доставки.

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"Працює закон торгівлі - товар поставляється тільки при його оплаті. А раз виникають проблеми з платежами, значить, і планувати терміни доставки неможливо", - зазначив директор департаменту врегулювання збитків з автотранспорту СК "МАКС" Іван Попов.

Він зазначив, що запчастини для машин дедалі частіше затримуються з Китаю, Європи та США. У зв'язку з цим Олександр Шнейдерман з "Альфа-Форекс" заявив, що запчастини можуть подорожчати на 20-30%.

Як нові авто потрапляють до Росії - останні новини

Росіяни все ще можуть купити елітний автомобіль відомих європейських марок, хоча їхнє офіційне ввезення в РФ заборонено. Одним із найголовніших помічників в обході західних обмежень є Грузія.

Раптово Британія почала відправляти обладнання для безпілотників до Киргизстану і експортувати розкішні авто в Азербайджан, причому у величезних кількостях. При цьому сам Азербайджан різко став експортувати елітні авто в інші країни Кавказу і Центральної Азії, включно з Грузією і Казахстаном, хоча він їх не виробляє.

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