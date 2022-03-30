ООН закликає Росію створити безпечні Морські коридори для виходу заблокованих торгових суден.

Щонайменше 100 торгових іноземних суден і понад 1000 моряків-членів екіпажів цих суден – залишаються заблокованими в українських портах.

Як пише Голос Америки, про це повідомила Міжнародна морська організація (ІМО), яка є підрозділом ООН і регулює міжнародне торговельне судноплавство.

Відзначається, що у екіпажів закінчуються запаси продовольства.

Іноземні судна виявилися замкненими в портах України через розв'язану Росією війну і блокаду українських портів російським ВМФ. Зараз всі українські водні шляхи в Азовському і Чорному морях знаходяться під контролем Росії.

У період з 24 лютого біля узбережжя України снарядами були вражені п'ять торгових суден. За повідомленнями служб морського судноплавства, одне з них затонуло; двоє моряків загинули.

ООН закликає створити безпечні морські коридори, щоб іноземні торгові судна могли вийти з акваторії Чорного моря в нейтральні води без ризику для життя екіпажів.

"Секретаріат ІМО працює як з Україною, так і з Росією, над створенням таких коридорів, проте в цей час ризики безпеки виключають можливість виходу суден з портів України", – заявив представник IMO.

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