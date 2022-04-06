Призначено додаткові поїзди / фото REUTERS
Національний перевізник "Укрзалізниця" призначив на 6 квітня ряд евакуаційних рейсів з Краматорська та Слов'янська.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Укрзалізниці".
Сьогодні відправляться такі поїзди:
12:00 - №45 Краматорськ-Ужгород;
13:00 - №274 Краматорськ-Львів;
15:30 - №138 Краматорськ-Хмельницький;
16:00 - №276 Краматорськ-Львів;
16:30 - №142 Слов'янськ-Львів;
17:00 - №278 Краматорськ-Львів;
17: 45-№92 Краматорськ-Одеса.
Читайте також:
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Укрзалізниця" змінює графік курсування приміського електропоїзда Київ-Житомир
- З 2 квітня відновиться рух поїзда між Харковом і Трускавцем
- Ряд поїздів Харківського напрямку з 1 квітня будуть тимчасово курсувати в обхід Києва
- "Укрзалізниця" відновила рух приміських поїздів в Одесі
- Потяг "Львів-Лозова" змінює маршрут руху