Евакуаційні рейси безкоштовні.

Національний перевізник "Укрзалізниця" призначив на 6 квітня ряд евакуаційних рейсів з Краматорська та Слов'янська.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Сьогодні відправляться такі поїзди:

12:00 - №45 Краматорськ-Ужгород;

13:00 - №274 Краматорськ-Львів;

15:30 - №138 Краматорськ-Хмельницький;

16:00 - №276 Краматорськ-Львів;

16:30 - №142 Слов'янськ-Львів;

17:00 - №278 Краматорськ-Львів;

17: 45-№92 Краматорськ-Одеса.

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