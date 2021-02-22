На багатьох вулицях Києва в перший робочий день останнього тижня зими спостерігається досить щільний рух, який призвів до утворення заторів.

Трафік на столичних дорогах у понеділок зранку, 22 лютого, є напруженим.

Як свідчать дані сервісу Google Maps, затори в Києві спостерігаються як на правому березі, так і на лівому.

Затори на мостах Києва

Київські мости через Дніпро - місце традиційних ранкових заторів. Сьогодні складнощі з проїздом у напрямку правого берега є на Північному мосту, мосту Метро та мосту Патона.

Рух Південним та Дарницьким мостами наразі порівняно вільний в обох напрямках.

Затори на лівому березі Києва

Лівий берег Києва сковують затори на великих проспектах та під'їздах до метро.

Сьогодні затори спостерігаються на проспекті Романа Шухевича від Керченської площі, вулиці Оноре де Бальзака. Не поспішає Броварський проспект: найбільші проблеми - після "Дарниці" в бік правого берега.

Вже традиційний затор зібрався на проспекті Миколи Бажана - цього ранку від метро "Позняки" до Південного мосту. Також затор є на проспекті Петра Григоренка в напрямку Дарницького шосе і вулиці Здолбунівській в напрямку Григоренка.

Тягучки спостерігаються на вулицях Кіото і Кубанської України в районі метро "Лісова".

Також стоять у заторі вулиці Братиславська, Миропільська, Генерала Жмаченка, бульвар Перова і проспект Визволителів.

Ситуація на правому березі Києва

На правому березі Дніпра затори виникли на проспекті Степана Бандери та вулиці Олени Теліги в бік Дорогожичів. Затори є також на вулиці Вадима Гетьмана від Шулявки до Караваєвих Дач.

Ускладнення руху є на Севастопольській площі та проспекті Валерія Лобановського в обох напрямках, та Повітрофлотському проспекті на Солом'янці.

На проспекті Перемоги затори зібралися від метро "Житомирської" до "Берестейської", та від Шулявки й до центру міста.

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Затори на вулиці Юрія Іллєнка в районі "Лук'янівської", також тягучки є на вулиці Січових Стрільців в обох напрямках.

Тягучка зібралася на вулиці Жилянській, у заторі стоять вулиці Короленківська, Казимира Малевича, Велика Васильківська.

Також не поспішають Наддніпрянське і Набережне шосе (в районі розв'язки на Патона та в напрямку Подолу).

Вже звичний затор є на Набережно-Рибальскій вулиці і Гаванському мосту в бік Подолу. Здається, цей затор там скоро буде й ночами...

Не поспішають вулиці Кирилівська, Автозаводська, Мостицька, Богатирська, Дегтярівська.

Також проблеми є на Голосіївському проспекті й проспекті Глушкова в бік центру. Стоїть в заторі Кільцева дорога в районі Жулян.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це вагомий привід змінити її.

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Автор: Олександр Топчій