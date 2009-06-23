ЄС не може ставити вимог до України в рамках ”Східного партнерства”

Берлін. 23 червня. УНІАН. Директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень Анатолій ОРЕЛ вважає, що в рамках “Східного партнерства” ЄС не може вимагати від сусідів виконання будь-яких вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 22 червня в Берліні на конференції “Росія, Україна та Східне партнерство ЄС”, організованій неурядовою Німецькою Радою із зовнішньої політики.

“Євросоюз не має ніякого права нав’язувати Україні в односторонньому порядку “домашні завдання” і терміни їх виконання”, - сказав він.

Експерт зазначив, що політика “Східного партнерства” не передбачає вирішення жодної з проблем, які цікавлять країн-сусідів ЄС і, зокрема, не передбачає ні перспективи членства в ЄС, ні шляхів розв’язання “заморожених” конфліктів, що також цікавить європейських партнерів.

“Тому відповіддю не егоїзм та обмеженість ЄС буде національний егоїзм країн-партнерів. Кожна з них продовжуватиме реалізовувати у своїй зовнішній політиці власний національний порядок денний, мало звертаючи уваги на побажання ЄС”, - сказав А.ОРЕЛ.

Він також висловив сумнів в ефективності “Східного партнерства”, враховуючи, що на його реалізацію передбачено витратити лише 600 млн. євро протягом 4 років на проекти в усіх 6-ти країнах-сусідах. За словами експерта, в бюджеті на 2007-2013 роки ЄС передбачив витратити 8 млрд. євро на розширення зв’язків з країнами Північної Африки з усієї суми в 12 млрд. євро на зовнішню політику. А підтримка європейських фермерів лише в 2008 році обійшлася бюджету Євросоюзу в 40,9 млрд. євро.

“Порівняння цих цифр приводить до абсолютно однозначного висновку про те, яке реальне, а не декларативне ставлення ЄС до нашого регіону в загальній системі його пріоритетів”, - підкреслив А.ОРЕЛ.

В таких умовах, за його словами, Україна може імплементувати європейське законодавство лише на добровільній основі і відповідно до того, наскільки ті чи інші законодавчі положення ЄС відповідають національним інтересам країни.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня у Празі відбувся установчий самміт Східного партнерства – нової політики ЄС, спрямованої на посилення відносин з 6-ма країнами – східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.

«Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 рр.