У Ющенка незадоволені змістом переговорів по Східному партнерству

Київ. 29 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований уповільненням темпів переговорів з Європейською Комісією стосовно наповнення зовнішньополітичної ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» реальним змістом.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Він зазначив, що на думку глави держави, важко назвати задовільним прогрес, досягнутий переговорними сторонами при опрацюванні та розгляді конкретних проектів, які мають реалізовуватися у рамках двостороннього та багатостороннього вимірів ініціативи. «Президент вважає достатньо низьким рівень конкретики у дискусіях між Україною та ЄС по питаннях практичної реалізації проектів «Східного партнерства», – сказав А.ГОНЧАРУК.

За його словами, В.ЮЩЕНКО переконаний, що в рамках ініціативи слід працювати не лише над проектами, але й над новими механізмами, які сприяли б реальній інтеграції між країнами-партнерами та Європейським Союзом. «Президент впевнений, що «Східне партнерство» не повинно полягати у забезпеченні додаткових обсягів «старих» механізмів, які вже реалізовувалися між ЄС та країнами-партнерами. Навпаки, майбутні проекти цієї ініціативи повинні мати новаторський характер та позитивно вплинути на сфери, яких стосуватимуться, – зокрема, інституційну розбудову, регіональний розвиток, створення інтегрованої системи управління кордонами відповідно до норм ЄС, поглиблення співпраці в енергетичній сфері», – сказав А.ГОНЧАРУК.

У цьому контексті заступник глави Секретаріату висловив думку, що розгляд проектів за основними тематичними платформами «Східного партнерства» ускладнюється низкою об‘єктивних факторів, що не залежать від української сторони. Йдеться, зокрема, про відсутність у представників Єврокомісії єдиного підходу та комплексного бачення майбутнього механізму взаємодії у рамках Партнерства, відсутність узгодженого механізму оформлення проектних заявок та уніфікованої форми подання проектних пропозицій, а також триваючу внутрішню дискусію в ЄС щодо концепції практичної імплементації ініціативи. Водночас А.ГОНЧАРУК висловив упевненість, що оперативне вирішення з боку ЄС усіх процедурних питань щодо розгляду та ухвалення проектів відповідає інтересам як самого Євросоюзу, так і держав-учасниць ініціативи. З цього приводу заступник Глави Секретаріату нагадав, що «Східне партнерство» містить низку концептуальних і практичних засад, що повністю відповідають баченню Президента перспектив поглиблення євроінтеграції України та набуття нашою країною повноправного членства.