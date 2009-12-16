Політичний комітет ПАРЄ підтримав проект доповіді про Голодомор

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Політичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) схвалив проект доповіді щодо Голодомору в Україні та голоду в СРСР.

Як повідомила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі член парламентської делегації України в ПАРЄ Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, засідання комітету відбулося 15 грудня в Парижі.

“Вчора відбулося засідання Політичного комітету ПАРЄ, де доповідач Мевлут ЧАВУШОГЛИ, який відвідував нещодавно нашу країну, і на всіх рівнях провів зустрічі, досліджуючи тему Голодомору, представив свою доповідь”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що проект доповіді містить окрему главу, яка носить назву “Україна – найбільша жертва сталінського злочину Голодомору”.

Депутат зазначила, що доповідач присвятив левову частку роботи злочину Голодомору в Україні і дослідив також те, що відбулося на території Північного Кавказу, в Казахстані, відвідав Білорусь.

Одним з найважливіших досягнень, на переконання О.ГЕРАСИМ’ЮК, є те, що поява доповіді та її зміст свідчать про дуже серйозний крок, який зробила ПАРЄ від 2006 року, коли нею була ухвалена доповідь про необхідність засудження злочинів тоталітарних режимів, до якої не вдалося включити злочин Голодомору.

“Пройшло три роки до сьогодні, як завдяки тому, що українська делегація внесла пропозицію про засудження злочину Голодомору, в ПАРЄ вже рік точаться дуже делікатні, непрості, але дуже важливі розмови про цей злочин. Це поселило в стінах ПАРЄ слово “Голодомор”, яке означає для нас страшний геноцид”, - сказала український депутат.

Вона звернула увагу на те, що в проекті доповіді згадується про те, що Голодомор визнано українським законодавством геноцидом проти українського народу.

За словами О.ГЕРАСИМ’ЮК, проект доповіді є дуже збалансованим, а доповідач намагався не дотримуватися ніяких політичних оцінок, запропонувавши всім політикам докласти свої думки до цієї доповіді, які будуть супроводжувати її.

“Що важливо в резолюції, - що вона жорстко засуджує злочин Голодомору, як злочин проти людяності”, - сказала український депутат.

Вона зазначила, що в проекті доповіді відзначається, що саме в Україні були запроваджені так звані “чорні дошки”, які фактично означали заборону мешканцям того чи іншого населеного пункту залишати цей населений пункт і мали на меті повне знищення мешканців окремих населених пунктів.

“Дуже важливо також, що ми наполягли, і це увійшло в резолюцію до доповіді, на необхідності відкриття всіх архівів, доступу до архівів, усіх, в тому числі і іноземних дослідників, не лише в Україні, а і в Росії, в першу чергу”, - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона також зазначила, що доповідач у проекті доповіді особливо відзначив досягнення української держави у питанні вивчення цієї трагічної сторінки своєї історії, і не просто вивчення а увіковічення пам’яті жертв дослідженнями, які провадяться в Україні, і які є безпрецедентними.

“Доповідь відзначає, що це є дуже цінний досвід, і достойна поведінка держави, і пропонує взяти це за приклад іншим постраждалим народам для встановлення історичної правди, яка дуже важлива для майбутніх стосунків між державами, і для майбутнього народів та Європи”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що в проекті доповіді пропонується визнати Голодомор політично вмотивованим злочином.

“На сьогоднішній день, ця резолюція є серйозним кроком на шляху нашого просування до тої правди, яка дуже важлива для формування геополітичних процесів у Європі, які відбуваються. Ми вважаємо, що це дуже важливе досягнення ПАРЄ”, - наголосила О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на розгляд ПАРЄ у квітні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2009 року Політичний комітет ПАРЄ призначив М.ЧАВУШОГЛИ доповідачем по доповіді “Необхідність засудження злочину Голодомору в Україні 1932-1933 років та масового голоду на території колишнього СРСР”.