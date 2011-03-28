Європа більше, ніж Київ підтримує євроінтеграцію України?

Брюссель. 28 березня. УНІАН. Заступник голови партії “Батьківшина” Григорій НЕМИРЯ заявляє, що у нього склалося враження, що європейську інтеграцію України більше підтримують в Європі, ніж українська влада.

Таку думку він висловив у розмові з кореспондентом УНІАН, коментуючи результати Брюссельського форуму в цілому і засідання, присвяченого Європейський політиці сусідства.

Г.НЕМИРЯ, зокрема, звернув увагу на те, що у відповідь на запитання щодо стану демократії в Україні, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО навів лише два аргументи: про присутність в залі представників опозиції, а також про щотижневі політичні ток-шоу на телебаченні, в яких бере участь опозиція.

“М’яко кажучи, непереконливі аргументи, оскільки заслуги влади в тому, що я брав участь у форумі ніякої, я беру і без них участь в цьому форумі постійно. А п’ятничне то-шоу – це виглядає просто смішно з огляду на тих, хто знає нюанси підготовки і проведення таких ток-шоу”, - сказав заступник голови “Батьківщини”.

Зазначивши, що К.ГРИЩЕНКО висловив в цілому правильну тезу щодо того, що європейська інтеграція є перш за все завданням внутрішньої політики, Г.НЕМИРЯ, водночас, нагадав про відсутність “будь-якого серйозного прогресу” в реформах, а також про ліквідацію в ході адміністративної реформи Координаційного бюро з питань європейської інтеграції.

Заступник голови “Батьківщини” звернув увагу на той факт, що у неформальних дискусіях на форумі, багато хто зазначав, що в Україні, Росії та ряді інших східних країнах часто плутають стабільність зі стагнацією.

“І в даному випадку те, що є в Україні, багато з учасників форуму в дискусіях неформальних описували, як стагнація, що подібна стагнація існувала багато років, до речі, і в середземноморських, північноафриканскьих країнах. Стабільність тільки тоді є якісною, коли використовується для проведення реформ”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він також зазначив, що в ході своїх зустрічей з міністрами закордонних справ Польщі Радиславом СІКОРСЬКИМ та Швеції Карлом БІЛЬДТОМ, які наголосили, що не може розраховувати на серйозне наближення до ЄС, поки в Україні ігнорується, або переслідується опозиція.

Г.НЕМИРЯ також звернув увагу на той факт, що хоча Брюссельський форум давав широкі можливості для спілкування, в тому числі неформального, представники української влади ними не скористалися: “виступивши, вони одразу кудись поспішали”.

“Я сподіваюсь, що ті розмови, і ті месиджи, які в черговий раз були передані і першому віце-прем’єру (Андрію КЛЮЄВУ – УНІАН), і міністру закордонних справ “Костянтину ГРИЩЕНКО – УНІАН) щодо необхідності співпраці з опозицією, і припинення політики залякування і переслідування будуть донесені і до Президента”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

“До речі, один з моїх давніх друзів, представник впливового американського дослідницького центру, звернув увагу на певну символіку: В Той час коли Юлія ТИМОШЕНКО направлялася в Європейський Союз для зустрічі керівництвом ЄС, Президент ЯНУКОВИЧ позначив інший вектор, поїхавши на зустріч з султаном Брунею і керівництвом В’єтнаму. Досить таке несподіване спів падіння”, - сказав Г.НЕМИРЯ.