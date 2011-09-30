Польща шкодує про відкликання делегації Білорусі з саміту ”Східного партнерства”

Варшава. 30 вересня. УНІАН. Польща шкодує, що влада Білорусі відкликала свою делегацію з саміту ”Східного партнерства”, що проходить у Варшаві.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар польського головування в ЄС Конрад НІКЛЕВИЧ.

”На вчора була інформація, що братиме участь посол. Сьогодні вранці нам повідомили, що Білорусь вирішила відмовитися від участі в саміті”, - сказав він.

К.НІКЛЕВИЧ висловив сподівання, що відсутність представників Білорусі не вплине на перебіг та результати заходу.

”Можу лише додати, що нам дуже шкода, що влада цієї 10-мільйонної держави вирішила ізолювати населення від переваг, які дає участь в ”Східному партнерстві”, - сказав прес-секретар.

Довідка УНІАН. 29-30 вересня у Варшаві проходить другий Саміт ініціативи ЄС «Східне партнерство». Програма ЄС «Східне партнерство» була заснована у травні 2009 року. Вона спрямована на посилення відносин ЄС з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.

Польща запросила на саміт СП 7 президентів та понад 20 глав урядів з 27-ми держав ЄС та шести країн учасниць партнерства.

Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА не було запрошено на саміт – йому заборонено в`їзд до країн ЄС у зв`язку з переслідуваннями опозиційних активістів.

До Варшави запрошували главу білоруського зовнішньополітичного відомства Сергія МАРТИНОВА. Проте у МЗС Білорусі пояснили, що С.МАРТИНОВ не може представляти країну на саміті «Східного партнерства», оскільки в даний час перебуває у Нью-Йорку і бере участь в загальнополітичній дискусії Генеральної Асамблеї ООН.

Білоруську делегацію на саміті «Східного партнерства» у Варшаві 29-30 вересня представляв Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі у Польщі Віктор ГАЙСЕНОК.

Раніше Білорусь заявляла про намір брати участь у саміті ”Східного партнерства”, якщо дії польської сторони не обмежуватимуть статус і формат участі В.ГАЙСЕНКА як глави делегації.

Сьогодні, 30 вересня, делегація Білорусі залишила Саміт програми «Східне партнерство».

Раніше МЗС Білорусі поширив заяву, в якій йдеться про «дискримінацію» щодо Мінська, виявлену організаторами саміту, зокрема, про те, що керівникові білоруської делегації не дозволили брати участь у всіх заходах, передбачених програмою зустрічі.