Вільна торгівля з ЄС може розпочатися ще до ратифікації асоціації

Брюссель. 15 листопада. УНІАН. Депутат Європарламенту Павел ЗАЛЕВСЬКІ (група народних партій, Польща) вважає, що є реальна перспектива того, що зона вільної торгівлі між ЄС та Україною запрацює ще до ратифікації угоди про асоціацію.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюссель, коментуючи схвалену Комітетом з питань зовнішньої торгівлі Європарламенту позицію щодо проекту доповіді про рекомендації Раді ЄС та Єврокомісії про угоду про асоціацію з ЄС.

“Комітет з міжнародної торгівлі Європарламенту зайняв однозначну позицію. Ми згодні не тільки в питанні рекомендувати Європейській Комісії підписання угоди, але ми також вважаємо, що DCFTA (угода про поглибену та всебічну вільну торгівлю – УНІАН) – частина угоди про асоціацію, що регулює економічні питання, – повинна розпочати своє функціонування як найшвидше”, - заявив депутат.

Він зазначив, що йому дуже приємно, що його партнери в Комітеті розуміють значення інтеграції української економіки до європейської.

Комітет з питань міжнародної торгівлі Європарламенту підтримав свою позицію щодо угоди про асоціацію з Україною, зокрема, про її економічну частину, пізно ввечері 14 листопада в Страсбурзі.

В цій позиції, зокрема, висловлюється підтримка завершенню переговорів з Україною про створення зони вільної торгівлі до кінця цього року.

Депутати Комітету визнали серйозні зусилля української влади у зниженні торгівельних бар’єрів, однак водночас відзначили поки незначні досягнення у таких сферах, як інвестиції, послуги, сільське господарство, енергетика та експортні бар’єри.

При цьому Комітет звернув особливу увагу на необхідність посилити співпрацю між Україною та ЄС в енергетичній сфері, щоб уникати можливих зривів у постачанні енергоресурсів, а також спільно займатися модернізацією енергетичної інфраструктури.

Депутати висловилися за початок підготовки разом з Україною до імплементації положень угоди про зону вільної торгівлі з тим, щоб посилити їх позитивні наслідки для майбутнього двосторонніх торгівельних відносин. При цьому, Комітет висловився за необхідність допомоги Україні через спеціальні європейські фонди, а також за надання технічної допомоги для покращення діяльності митної служби, а також для реалізації зобов’язань щодо захисту географічних найменувань.

Депутати також висловилися за продовження закликів до проведення політичних та економічних реформ в Україні, які б сприяли модернізації інфраструктури, покращенню ситуації із поверненням податку на додану вартість (ПДВ) експортерам, захисті прав інвесторів.

У документі також міститься заклик до української влади покращити інвестиційний клімат в Україні, а також підкреслюється, що співпраця ЄС та України має також брати до уваги питання поваги до верховенства права та фундаментальних цінностей.

Комітет з питань міжнародної торгівлі запропонує свою позицію для включення у доповідь, яка готується Комітетом з питань закордонних справ щодо рекомендацій Раді ЄС та Єврокомісії про угоду про асоціацію з Україною.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань закордонних справ розгляне проект доповіді у четвер, 17 листопада. На сьогодні до проекту представлено близько 160 поправок.