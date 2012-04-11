ЄС схвалив ініціативу Януковича реформувати Конституцію

Київ. 11 квітня. УНІАН. Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та член Єврокомісії Штефан Фюле вітають ініціативу Президента України Віктора Януковича щодо скликання спеціалізованої Конституційної асамблеї для започаткування процесу конституційної реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це йдеться у листі представників ЄС, надісланому на ім’я народних депутатів України, голови парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова та заступника голови Партії регіонів з питань міжнародної політики Леоніда Кожари.

У своєму листі К.Ештон та Ш.Фюле наголосили на тому, що конституційна реформа має бути проведена шляхом інклюзивного процесу та спрямована на встановлення чіткої, тривалої й демократичної системи стримувань і противаг відповідно до європейських стандартів. «У світлі цих міркувань ми вітаємо ініціативу Президента України щодо скликання спеціалізованої Конституційної асамблеї для започаткування процесу конституційної реформи», – наголосили автори листа.

Вони також зазначили, що Венеціанська комісія Ради Європи має великий досвід у сфері конституційної реформи й здатна допомогти українській владі у процесі заснування Конституційної асамблеї. «Виходячи з цього, ми беремо до уваги, що влада України вже здійснила перший важливий крок, порадившись із Венеціанською комісією щодо концепції заснування та роботи Конституційної асамблеї», – додали К.Ештон та Ш.Фюле.

Автори листа також повідомили, що уважно розглянули направлене їм прохання взяти ініціативу у переконанні представників опозиційних партій долучитися до роботи Конституційної асамблеї, зазначили в ПР.

Гарним прикладом для наслідування в сфері тісних консультацій з експертами Венеціанської комісії вони назвали взаємодію української влади з Радою Європи щодо проекту Кримінального процесуального кодексу.

На думку європейських політиків, така взаємодія мала б на меті розробку концепції Конституційної асамблеї, яка б забезпечила ефективну участь у процесі розробки всіх відповідних політичних сил, експертів та представників громадськості в цілому, а також дозволить публічну дискусію за змістом цієї ключової реформи. «Такий процес гарантуватиме легітимність нової Конституції та політичної системи в Україні», - наголосили К.Ештон та Ш.Фюле.

За даними Партії регіонів, представники ЄС також повідомили, що під час зустрічей з представниками опозиційних партій в Україні заохочували їх до конструктивного підходу до ключових процесів реформування.

«Концепція Конституційної асамблеї, розроблена у тісних консультаціях з експертами Венеціанської комісії, надала б сильні аргументи для залучення як представників опозиції, так і громадських організацій. З цією метою ми б заохотили авторів концепції проекту Конституційної асамблеї до організації, у разі згоди, «круглого столу» із запрошенням представників опозиції, громадських організацій та експертів Венеціанської комісії з метою обговорення прийнятної для всіх та заснованої на міжнародному досвіді концепції Конституційної асамблеї», - зазначили вони.

К.Ештон та Ш.Фюле запевнили, що будуть і надалі ретельно відстежувати питання роботи Конституційної асамблеї в Україні та вживати всіх необхідних заходів для підтримки процесу всеохоплюючої конституційної реформи в Україні таким чином, щоб забезпечити її якнайширшу політичну та публічну легітимність.