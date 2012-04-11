В Партії Регіонів побачили новий етап відносин з Радою Європи

Київ. 11 квітня. УНІАН. Ухвалення постанови про план заходів щодо реалізації резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи свідчить про те, що Україна на шляху до нового якісного етапу діалогу з РЄ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Іван Попеску, коментуючи ухвалення постанови про плани заходів щодо реалізації положень висновку № 190 (1995) ПАРЄ «Заявка України на вступ до Ради Європи» та резолюції № 1862 (2012) ПАРЄ «Функціонування демократичних інституцій в Україні».

Народний депутат зауважив, що постанова спрямована на виконання усіх зобов’язань, які Україна взяла на себе під час вступу до Ради Європи у 1995 році, а також на виконання рекомендацій резолюції, яку прийняла ПАРЄ 26 січня 2012 року – «Функціонування демократичних інституцій в Україні».

«По-перше, ми запропонували, щоб обов’язково прийняти Кримінально-процесуальний кодекс, і ми в процесі його прийняття, тому що це - основне зобов’язання, яке залишилось перед РЄ. Тому що після прийняття КПК одразу можна буде прийняти закон про адвокатуру. І протягом року, після прийняття КПК, прийняти ще й закон про прокуратуру. Але я думаю, що до кінця цього року ми приймемо ці два закони (про адвокатуру та про прокуратуру)», - зазначив І.Попеску.

«І тоді цей юридичний блок, який ми взяли на себе ще в 1995 році як зобов’язання, буде виконаний», - додав він.

По-друге, зазначив І.Попеску, буде створено міжвідомчу робочу групу, до якої будуть залучені представники Генпрокуратури і судової гілки влади для аналізу досвіду держав-членів Ради Європи з питань розмежування політичної та кримінальної відповідальності, застосування правових норм, аналогічних тим, що закріплені у ст. 364 і ст. 365 Кримінального кодексу України, а також норм кримінального, виборчого законодавства, судової системи, діяльності політичних партій.

За словами І.Попеску, на основі цього аналізу будуть підготовлені відповідні пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, які обумовлені європейськими стандартами та висновками Європейської комісії «До демократії через право».

При цьому він наголосив, що профільні комітети Верховної Ради у межах своєї компетенції при підготовці до розгляду відповідних законопроектів мають спочатку уважно аналізували рекомендації РЄ. «Інколи готується проект закону, а потім уже узгоджується з вимогами європейських стандартів. Ми наполягаємо на тому, щоб це робили на етапі підготовки законопроекту», - сказав парламентарій.

За його словами, у тексті постанови також міститься пропозиція «забезпечити оперативне опрацювання тих законопроектів, які спрямовані на реформування кримінальної юстиції відповідно до обов’язків та зобов’язань України перед Радою Європи».

Крім того, пропонується також звернути увагу на те, що органи державної влади повинні прискорити виконання плану заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають із її членства в Раді Європи, затвердженого указом Президента України.