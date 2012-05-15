Єврокомісія очікує на прогрес ”Східного партнерства” в сфері міграції

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Європейська комісія очікує на прогрес країн-учасниць програми “Східне партнерство” у сфері міграції та боротьбі зі злочинністю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні комісією Комюніке для Європарламенту, Ради ЄС, Європейського економічно-соціального комітету та Комітету регіонів ЄС “Східне партнерство: дорожня карта до осіннього саміту 2013 року”.

“Прогрес може очікуватися в сприянні легальній міграції через належну регуляторну роботу та посилення законодавства”, - йдеться у документі.

Крім того, Єврокомісія очікує, що в країнах-учасницях “Східного партнерства” до другої половини 2013 року набуде чинності нове законодавство у сфері надання притулку мігрантам, яке ефективно захищатиме осіб, що просять про притулок, а також буде завершена робота з розробки законодавства щодо боротьби з нелегальною міграцією.

Серед інших досягнень в сфері “Юстиції, свободи та безпеки” Єврокомісія також сподівається на посилення боротьби з торгівлею людьми та покращення управління кордонами.

“Значний прогрес мав би бути зроблений в боротьбі з організованою злочинністю та фінансовими злочинами, в тому числі фінансуванням терористів, протидії незаконній торгівлі наркотиками та корупції, а також у захисті персональних даних, шляхом запровадження ефективного законодавства”, - зазначається в Комюніке.

Як повідомляв УНІАН, Комюніке Єврокомісії визначає основні цілі “Східного партнерства” на період до другої половини 2013 року та основні очікувані досягнення.

Ініціатива “Східне партнерство” була започаткована 2009 року, країнами-учасницями програми є 6 сусідів ЄС: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь через проблеми з демократією бере участь лише в багатосторонньому вимірі “Східного партнерства”.