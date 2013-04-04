ЄС висловлює жаль рішенням суду залишити в силі вирок Луценку

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Європейський Союз висловлює жаль рішення Вищого спеціалізованого суду України про збереження в силі вироку колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку.

Про це йдеться у спільній заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле, текст якої передано УНІАН.

“Ми із жалем взяли до уваги вчорашнє рішення українського Вищого спеціалізованого суду з цивільних та кримінальних справ залишити в силі вердикт проти Ю.Луценка про 4 роки ув’язнення”, - написано у заяві.

“Ми нагадуємо нашу сильну стурбованість його процесом, який не відповідав міжнародним стандартам чесності, прозорості та незалежності юридичного процесу. Ця стурбованість була посилена рішенням Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року, яке встановило, що його досудовий арешт у грудні 2010 року був необґрунтованим, а законність його арешту та утримання не була належним чином переглянута”, - підкреслили К.Ештон та С.Фюле.

Вони також привітали зусилля моніторингової місії Європарламенту на чолі з колишніми Президентами Польщу Олександром Кваснєвським та Європарламенту Петом Коксом, яка займається вивченням справ Ю.Луценка та колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. При цьому, К.Ештон та С.Фюле закликали Київ посилити співпрацю з цією місією для того, щодо переглянути наслідки та усунути стурбованість щодо вибіркового використання правосуддя.

“Ми продовжимо уважно стежити за розвитком в Україні та очікуємо на повне виконання висновків Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року та саміту Україна-ЄС від 25 лютого 013 року”, - підкреслили К.Ештон та С.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок екс-міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку у справі про посадові злочини, таким чином екс-міністр відбуватиме покарання у Менській виправній колонії до кінця чотирирічного терміну, який спливає у 2014 році.

Згідно з рішенням, суд не задовольнив касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку. Водночас суд у своїй ухвалі суд зазначив, що касаційна скарга на вирок Ю.Луценко підлягає частковому задоволенню в частині зменшення відшкодування завданих МВС України збитків з 643 до 609 тис. грн. За іншою частиною касаційної скарги вирок залишено без змін.

2-3 квітня колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядала касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку про позбавлення його волі на 4 роки за скоєння посадових злочинів.

Ю.Луценко був арештований в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконний прийом на роботу до міліції свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також дуже дороге святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

16 травня в 2012 р. Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці. Ю.Луценко відбуває покарання в Менській колонії в Чернігівській області.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад цього року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.