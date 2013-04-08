Литва називає звільнення Луценка гарним кроком

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Литва називає звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка гарним кроком.

Як повідомляє інформаційний ресурс The Lithuania Tribune, про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

“Це – гарний рух у напрямку до зменшення спекуляцій та сумнівів щодо вибіркового правосуддя. Це очікуваний кроку, який посилить довіру до діалогу України з ЄС. Це гарний крок, і ми сподіваємося, що буде більше таких”, - цитує видання литовського міністра.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи посилює це рішення шанси на підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Л.Лінкявічюс зазначив, що тепер сторони перебувають “на правильному шляху” і висловив сподівання на його продовження.

Він також нагадав на очікуваннях ЄС побачити прогрес в Україні до травня.

“Якщо сумніви розвіються до травня, ми матимемо достатньо часу для підписання угоди в Вільнюсі. Все йде за розкладом. Однак це вимагає сприятливих політичних умов, і ми маємо бути впевненими в незворотності українського вибору та незворотності шляху”, - сказав литовський міністр.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

Згідно з указом глави держави, Ю.Луценко звільнений від подальшого відбування основного покарання, а Г.Філіпчук - від основного і додаткових покарань.

Раніше омбудсмен Валерія Лутковська направила звернення до В.Януковича помилувати Ю.Луценка. Після цього В.Янукович звернувся до Комісії при Президентові України з питань помилування з проханням невідкладно розглянути це звернення.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад цього року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.