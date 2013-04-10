Звільнення Луценка недостатньо для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Брюссель. 10 квітня. УНІАН. Звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка недостатньо для підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це у вівторок заявив представник Європейської служби зовнішніх дій Райнхольд Брендер на засіданні “круглого столу” на тему “Європейська політика сусідства – Східний вимір: Прогрес з реформами”.

“Що стосується саміту “Східного партнерства” багато залежатиме від того, що зроблять наші партнери”, - сказав він.

Р.Брендер звернув увагу на висновки по Україні, схвалені Радою закордонних справ ЄС у грудні минулого року, в яких Рада підкреслили потребу у рішучих діях та відчутному прогресі України у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні питань вибіркового правосуддя та продовженні реформ, розпочатих раніше в рамках Порядку денного асоціації.

“Ми поки ще не побачили широкого рішучого руху в цьому напрямку від України”, - сказав Р.Брендер.

“Звичайно, помилування Ю.Луценка – позитивний крок, але ми маємо побачити, що буде зроблено далі”, - додав він.

Представник Європейської служьа зовнішніх дій підкреслив, що звільнення Ю.Луценка не змінює “всю гру”, а Україна ще має продемонструвати прогрес в інших сферах.

“Є довгий перелік тем, які мають бути охоплені”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

Згідно з указом глави держави, Ю.Луценко звільнений від подальшого відбування основного покарання, а Г.Філіпчук - від основного і додаткових покарань.

Раніше омбудсмен Валерія Лутковська направила звернення до В.Януковича помилувати Ю.Луценка. Після цього В.Янукович звернувся до Комісії при Президентові України з питань помилування з проханням невідкладно розглянути це звернення.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад цього року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.